Meteo, oggi venerdì 27 maggio, temporali in Sardegna e temperature oltre la norma

Il vortice di bassa pressione (perturbazione n. 7 di maggio) posizionato sul Mediterraneo occidentale in prossimità della Sardegna, manterrà il tempo un po’ instabile nel sud dell’isola. Nel resto d’Italia pressione atmosferica relativamente alta con clima caldo e tempo abbastanza soleggiato salvo una locale instabilità pomeridiana sui rilievi.

Domani il vortice dalla Sardegna si sposterà verso la Sicilia e poi domenica verso le regioni meridionali, portando dei rovesci e temporali. Si conferma nel fine settimana l’arrivo dal Nord Europa di correnti più perturbate e fredde, con un generale calo delle temperature in tutta Italia, un moderato rinforzo dei venti e condizioni di instabilità con piogge e temporali che domani coinvolgeranno il Nord e domenica soprattutto il Centro-Sud. Per la prossima settimana si profila il ritorno dell’Anticiclone Nord-Africano e quindi del caldo anomalo.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 27 maggio

Giornata solo parzialmente soleggiata. Non mancherà infatti un po’ di nuvolosità sparsa che renderà il cielo poco o parzialmente nuvoloso. Qualche pioggia a carattere di isolati rovesci interesserà il sud della Sardegna, nel pomeriggio anche i settori alpini e l’Appennino centro-settentrionale.

Temperature in aumento al Nord (per Milano sono previsti ad esempio 30 gradi), Sardegna e aree costiere di Toscana e Lazio; in calo in Sicilia, specie nel settore occidentale e nelle zone interne del Centro; massime per lo più tra 26 e 32 gradi ma con locali punte di 33-34. Venti fino a moderati intorno alle due Isole maggiori e nel Tirreno.

Le previsioni meteo per sabato 28 maggio

Peggiora tra Lombardia e regioni di Nord-Est con l’arrivo di rovesci sparsi e temporali che in serata raggiungeranno anche Piemonte, Liguria e nord della Toscana. Molte nubi associate a numerosi rovesci o temporali in Sicilia. Nuvolosità sparsa ma più variabile e irregolare nel resto del Centro-Sud e in Sardegna con sviluppo nel pomeriggio di locali fenomeni nelle zone interne montuose.