Meteo, oggi venerdì 18 marzo, qualche pioggia al Sud e Isole. Aria fredda in vista

La perturbazione n.4 di marzo, accompagnata da un centro di bassa pressione posizionato fra l’Algeria e la Tunisia, continuerà a mantenere una copertura nuvolosa più o meno consistente su tutta Italia, ma con le piogge che andranno a interessare tra oggi, venerdì 18 marzo e domani le Isole e alcune zone del Sud. Questa fase sarà anche caratterizzata da venti intensi orientali che, dal fine settimana, torneranno a richiamare aria fredda dai Balcani verso la nostra penisola con conseguente nuovo generale calo termico.

Così le temperature torneranno diffusamente sotto la media, su livelli più da fine inverno che da inizio primavera, proprio in concomitanza con l’Equinozio di primavera che cadrà domenica 20. Il freddo dovrebbe insistere anche durante la prima metà della prossima settimana, ma con le correnti fredde maggiormente orientate verso il Centro-Sud.

Seguirà un rinforzo dell’alta pressione accompagnata da aria più mite che determinerà un generale rialzo termico fino a valori più in linea con il periodo in un contesto di stabilità atmosferica. Ancora una volta le simulazioni modellistiche non lasciano intravedere condizioni propizie per precipitazioni rilevanti, specie al Nord dove la siccità non potrà far altro che aggravarsi.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 18 marzo

Cielo in prevalenza nuvoloso con le nubi più compatte su Alpi, Nord-Ovest, Sud e Isole. Nel corso della giornata possibili piogge in Sardegna, Sicilia orientale, buona parte del Sud e rilievi abruzzesi; qualche nevicata non è esclusa sulle Alpi centro-occidentali oltre 1600-1700 metri.

Temperature massime in leggero calo con valori in generale compresi fra 11 e 17 gradi. Ventoso per venti orientali. Mari molto mossi o agitati, specie quelli occidentali e meridionali.

Le previsioni meteo per sabato 19 marzo

Insistono le piogge in Sardegna, sulla Sicilia orientale e, in forma più sporadica, anche sul resto del Sud. Maggiori schiarite nel resto del Paese, a parte un po’ di nuvole sulle Alpi centrali dove non si escludono delle nevicate oltre 1500 metri.

Temperature stazionarie o in leggera diminuzione con massime sotto la media, specie al Nord, sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali compresa la Sicilia. Venti ancora intensi orientali, soprattutto su Tirreno e Isole. Da agitati a molto agitati i canali delle Isole e il basso Ionio.