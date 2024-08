Meteo: oggi lieve tregua dal caldo, poi nuovo aumento delle temperature. Le previsioni dal 4 agosto

Dopo giornate di tempo stabile e caldo intenso, l’instabilità meteo che accompagna la perturbazione in transito si è spostata dal Nord verso le regioni centrali e parte del Sud, dando luogo ad un calo termico e allo sviluppo di forti temporali. Il temporaneo indebolimento dell’Anticiclone Africano concede un’attenuazione del caldo molto intenso anche al Sud, in Sicilia e Sardegna, con una ventilazione di Maestrale sulle Isole maggiori.

Oggi, domenica 4 agosto, i temporali potranno interessare ancora i rilievi del Nord, gran parte dell’Appennino e alcune zone interne del Centro, mentre per lunedì si conferma un minore rischio di fenomeni, che dovrebbero essere limitati alle aree montuose del Centro-Sud.

La tendenza per la prossima settimana indica poi una graduale ripresa del caldo e di condizioni di tempo in prevalenza stabili per una nuova espansione anticiclonica nel Mediterraneo e sull’Italia.

Le previsioni meteo per domenica 4 agosto

Oggi al mattino cielo da poco a parzialmente nuvoloso su Alpi e regioni di Nord-Ovest; ampi spazi di sereno nel resto del Paese. Nel pomeriggio nubi con isolati rovesci o temporali in sviluppo su Alpi Marittime, Prealpi lombarde e orientali, lungo tutta la dorsale appenninica con il coinvolgimento delle zone interne di Toscana e Lazio. Sporadici rovesci anche sui monti della Sicilia. Tempo più soleggiato con poche nuvole altrove. In serata cessano quasi del tutto le precipitazioni.

Temperature minime in lieve calo. Caldo in attenuazione al Sud e in Sicilia, qualche grado in meno anche in Sardegna. Venti moderati di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per lunedì 5 agosto

Domani persiste una locale instabilità pomeridiana lungo l’Appennino centrale e meridionale, con isolati temporali; basso rischio di precipitazioni sui rilievi del Nord. Cielo in prevalenza sereno in Emilia Romagna, coste del medio a alto Adriatico e in Toscana; debole nuvolosità sparsa nelle altre regioni, più presente su Alpi orientali e basso versante tirrenico. Temperature senza grandi variazioni. Venti deboli, di Maestrale nei canali delle Isole.