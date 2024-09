Meteo, 7 settembre con tanto sole ma domani torna il maltempo: rischio temporali e nubifragi

Dopo il forte e diffuso maltempo di giovedì, la situazione è decisamente migliorata. Nella giornata di oggi è previsto il temporaneo rinforzo del promontorio anticiclonico nordafricano che, oltre a garantire un tempo prevalentemente stabile e soleggiato, favorirà anche un rialzo termico che nel fine settimana riporterà le temperature al Sud e nelle due Isole maggiori anche oltre i 35 gradi. Ma attenzione perché già domani una nuova perturbazione (la n.3 del mese) raggiungerà le nostre regioni centro-settentrionali e la Sardegna per poi raggiungere nella notte il Sud Italia e la Sicilia.

Al momento, le previsioni dei principali modelli confermano che si tratterebbe di una perturbazione di forte intensità associata al rischio di fenomeni intensi e possibili criticità per piogge associate a locali nubifragi e violenti temporali.

Le previsioni meteo per sabato 7 settembre

Oggi tempo stabile e abbastanza soleggiato, se si eccettuano degli annuvolamenti sparsi al Nord-Ovest e fra Calabria e Sicilia. Non si escludono sporadiche piogge nel pomeriggio sulle Alpi occidentali e nelle zone interne della Sardegna. In serata possibile peggioramento sulla Liguria centro-orientale. Temperature massime in ulteriore rialzo al Centro-Nord e in Sardegna, senza grandi variazioni al Sud e in Sicilia; valori per lo più fra 27 e 32-33 gradi ma con punte anche intorno ai 35 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti di Scirocco in moderato rinforzo sui mari di ponente (eccetto nel Tirreno sud-orientale) con mari un po’ mossi; deboli o molto deboli altrove.

Le previsioni meteo per domenica 8 settembre

Nel corso della giornata assisteremo ad un graduale peggioramento al Nord, in Sardegna, Toscana, Umbria e Marche con un cielo tendente a diventare coperto, piogge diffuse localmente intense e con rischio di locali nubifragi o forti temporali; in queste zone interessate dal maltempo le temperature saranno in calo. Al Sud e Sicilia tempo abbastanza soleggiato e molto caldo con temperature anche oltre i 35 gradi. In serata le piogge e i temporali raggiungono il Lazio e l’Abruzzo. Venti moderati o tesi di Scirocco sui mari di ponente (eccetto nel Tirreno sud-orientale) con mari per lo più mossi; deboli e mari poco mossi altrove.