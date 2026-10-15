Meteo 15 ottobre: sole e temperature oltre la media! Svolta nel weekend

L'alta pressione attualmente in rinforzo sull’Europa occidentale, nel Mediterraneo centrale e sull’Italia, garantirà fino a venerdì 16 condizioni di tempo stabile sul nostro Paese, con quasi totale assenza di precipitazioni e temperature diurne oltre la media al Centro-Nord e in Sardegna, ma in rialzo anche al Sud grazie alla graduale attenuazione dei venti di Tramontana.

Nel fine settimana però si conferma l’indebolimento dell’anticiclone e l’avvicinarsi dalla Francia di una perturbazione atlantica (la numero 4 del mese), accompagnata da correnti di Scirocco, che porterà un peggioramento tra la fine della giornata di sabato 17 e nel corso di domenica 18 al Nord-Ovest, in Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 15 ottobre

Al mattino cielo in prevalenza sereno; dal pomeriggio velature in transito al Nord; più nuvole sulle Alpi lombarde, nella Liguria centrale e in Friuli Venezia Giulia; soleggiato nel resto del Paese.

Temperature massime in generale aumento, più evidente sul versante adriatico e al Sud. Insistono venti moderati settentrionali in Puglia, basso Adriatico e Ionio, con questi mari mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 16 ottobre

Inizio di giornata con locali banchi di nebbia nella pianura emiliano-romagnola, in rapido dissolvimento; sereno in Valle d’Aosta, Alpi orientali Friuli e Sardegna, da poco a parzialmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nuvole in Calabria, con possibili brevi piogge nel sud della regione, un po’ di nuvolosità anche in Liguria, soleggiato o al più velato nelle altre regioni.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; massime senza grandi variazioni. Maestrale da debole a moderato al Sud e in Sicilia, con mari mossi.