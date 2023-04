Meteo, oggi sabato 8 aprile, tempo instabile al Centro-Sud. Le previsioni per Pasqua

La perturbazione n.2 dopo aver attraversato ieri parte del Nord, oggi, sabato 8 aprile, scorrerà rapidamente sul Centro-Sud contribuendo anche a rinvigorire l’area depressionaria fra il Mediterraneo centrale e i Balcani, struttura che sarà causa di instabilità soprattutto sulle regioni centro-meridionali nella giornata di Pasqua, ma con residui effetti al Sud a Pasquetta.

Le temperature, in temporanea flessione domani, torneranno a risalire lunedì accompagnate anche da tempo soleggiato al Centro-Nord e in Sardegna dove la giornata tradizionalmente dedicata a gite e attività all’aperto sarà decisamente gradevole.

Nei giorni successivi l’alta pressione dovrebbe tornare ad espandersi verso il Mediterraneo favorendo condizioni più stabili, a parte il rapido transito della coda di una perturbazione sulle Alpi e lungo l’Adriatico nella giornata di martedì, e un ulteriore rialzo termico che porterà le temperature fino a punte intorno ai 20 gradi da nord a sud.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 8 aprile

Sulle regioni di Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna tempo in prevalenza soleggiato. Iniziali schiarite anche all’estremo Sud, ma con tendenza a un aumento delle nubi. Prevalenza di nuvole nel resto del Paese, con alcune precipitazioni più probabili su regioni centrali e Campania, ma in estensione a Basilicata e Puglia in giornata. Dal pomeriggio isolate piogge o rovesci anche tra Veneto e Friuli. Quota neve su Alpi orientali e Appennino centrale intorno a 1200 metri. Locali rovesci pomeridiani in Sardegna. Entro sera tempo in miglioramento al Centro.

Temperature per lo più in rialzo, eccetto le massime al Centro. Un po’ ventoso al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per la giornata di Pasqua

Nuvolosità irregolare in tutta Italia. Al mattino possibili piogge o rovesci in Romagna, regioni del medio-basso Adriatico, alta Toscana, Calabria tirrenica e Messinese. Nel pomeriggio locali piogge e brevi temporali sul settore tirrenico, il versante ionico e le zone interne della penisola; isolate precipitazioni possibili anche sul Friuli e nella Sardegna meridionale; si attenuano i fenomeni sul medio-basso Adriatico. Quota neve intorno ai 1000-1200 metri sui rilievi friulani e lungo l’Appennino centrale. Alla sera tendenza a un miglioramento al Centro-Nord.

Temperature massime stazionarie o in leggero calo. Venti deboli con locali rinforzi da nord-est.