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Meteo, oggi sabato 11 aprile, ancora sole ma il maltempo è in agguato

Domani generale aumento della nuvolosità con le prime piogge in arrivo al Nord-Ovest e Sardegna insieme ad un rinforzo dei venti di Scirocco al Sud e sulle Isole
Previsione11 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione11 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

In questo fine settimana si conferma un graduale indebolimento dell’alta pressione per l’arrivo sulle regioni del Nord-Ovest di un fronte instabile atlantico e per l’avvicinarsi alla Sardegna di un vortice ciclonico dal Nord Africa (perturbazione n. 2 di aprile). Oggi, sabato 11, non ci saranno ancora cambiamenti di rilievo con una giornata stabile e nel complesso soleggiata, mentre domani è previsto un generale aumento della nuvolosità con le prime piogge in arrivo al Nord-Ovest e Sardegna insieme ad un rinforzo dei venti di Scirocco al Sud e sulle Isole maggiori.

Ad inizio settimana, tra lunedì 13 e martedì 14, il tempo sul nostro Paese sarà condizionato dal vortice ciclonico in avvicinamento domenica alla Sardegna e destinato a posizionarsi tra l’Isola e il Mar Tirreno: da questa posizione sarà in grado di portare piogge un po’ in tutte le regioni, venti anche forti (inizialmente di Scirocco) e un calo termico con temperature che si riporteranno vicino alle medie stagionali o solo leggermente sotto. Nessuna ondata di freddo è quindi prevista sull’Italia.

Secondo le attuali proiezioni, mercoledì 15 il vortice depressionario si sposterà verso sud in direzione della Sicilia portando condizioni di maltempo nell’Isola e in tutte le regioni meridionali. Giovedì 16, con l’ulteriore allontanamento verso il Nordafrica del ciclone, il tempo in parte migliorerà anche al Sud: la giornata sarà ancora un po’ instabile ma in un contesto di schiarite e variabilità.

Previsioni meteo per oggi, sabato 11 aprile

Bel tempo in tutta Italia con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare una maggiore presenza di nuvole in Piemonte, Liguria e nel pomeriggio anche a ridosso dell’Appennino centro-settentrionale ma senza rischio di precipitazioni.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest e Sardegna orientale, stabili o leggero aumento nel resto d’Italia; valori per lo più compresi tra 20 e 25 gradi con punte anche oltre sul versante tirrenico, Sicilia e Sardegna. Venti generalmente deboli meridionali, salvo un moderato rinforzo di Scirocco nel canale di Sardegna dove il mare tenderà a diventare mosso a fine giornata; mari calmi o poco mossi altrove.

Previsioni meteo per domenica 12 aprile

Molto nuvoloso nelle regioni di Nord-Ovest con qualche pioggia in arrivo tra Piemonte e Valle d’Aosta in estensione in serata alla Lombardia. Neve oltre i 2000 metri di quota. Nuvolosità sparsa ma più variabile, in Sardegna con qualche pioggia passeggera. Nel resto d’Italia graduale aumento della nuvolosità con un cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso; locali rovesci di pioggia saranno possibili nel pomeriggio sull’Appennino centro-settentrionale.

Temperature in calo nei valori massimi sull’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, senza grandi variazioni nel resto d’Italia con un clima che resta molto mite. Venti in rinforzo al Centro-Sud, fino a tesi o localmente forti di Scirocco intorno a Sicilia e Sardegna; rinforzi da est su alto Adriatico, Pianura Padana e da nord in Liguria. Molto mossi i canali delle due Isole maggiori; tendenti a mossi il Tirreno, lo Ionio, l’Adriatico e il Ligure occidentale.

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Ultimo aggiornamento Sabato 11 Aprile ore 07:05

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