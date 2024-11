Meteo: oggi (10 novembre) piogge sulle Isole. Freddo e neve in arrivo!

Fino a domani (lunedì 11 novembre) tempo in prevalenza asciutto e mite in Italia, con le piogge per lo più confinate sulle nostre due Isole maggiori, dove si farà sentire l’azione di un’area di bassa pressione a cui è associata la prima perturbazione di novembre ad interessare l’Italia. La stabilità atmosferica ha nuovamente favorito la formazione di nebbie al Nord e in diverse valli del Centro. Tra martedì 12 e mercoledì 13 la perturbazione numero 1 di novembre si muoverà verso ovest determinando un peggioramento anche sulle regioni meridionali, dove quindi tornerà un po’ di pioggia.

Sempre martedì, una seconda perturbazione (la n. 2 del mese) in arrivo dal Nord Europa, un fronte freddo di origine polare, raggiungerà parte delle regioni settentrionali. In base all’ultimo aggiornamento dovrebbe interessare essenzialmente l’estremo Nord-Ovest. In compenso l’aria più fredda che l’accompagna determinerà un calo termico su gran parte della penisola, in maniera più evidente e sensibile al Nord e sulle regioni del versante adriatico. La tendenza a partire da mercoledì resta al momento molto incerta.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 10 novembre)

Un po’ di nuvole sparse su regioni centrali adriatiche, nord Puglia, Calabria meridionale e Isole maggiori, con piogge sparse su Sicilia e Sardegna, localmente anche a carattere di rovescio o temporali; al mattino isolati piovaschi possibili anche sul Molise e nord Puglia; bel tempo altrove, ma con il fastidio al mattino delle nebbie in Pianura Padana, in graduale diradamento con il passare delle ore.

Temperature massime in rialzo al Nord, in lieve calo invece all’estremo Sud e Isole. Venti deboli con qualche locale rinforzo al Centro-Sud. Mari da poco mossi a mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 12 novembre

Nuvole sparse con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso su regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole maggiori; tempo molto instabile in Sicilia con numerose piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; rovesci più isolati su Sardegna orientale e meridionale, al mattino possibili deboli piogge su nord della Puglia e alto versante ionico della Calabria. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo il rischio di nebbie al mattino sulle pianure di Emilia, Lombardia e Piemonte.

Temperature massime con poche variazioni, in generale nella norma o di poco al di sopra. Venti molto deboli al Nord, da deboli a localmente moderati da est o nordest al Centro-Sud.