Meteo, oggi mercoledì 22 settembre, tempo stabile su gran parte d'Italia

Tempo stabile nei prossimi giorni su gran parte d’Italia per l’espansione dell’alta pressione, che nella seconda parte della settimana garantirà condizioni in prevalenza soleggiate e un rialzo termico. Soltanto le Isole maggiori risentiranno, oggi, mercoledì 22 settembre, di una certa instabilità a causa di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale.

Le temperature torneranno su valori oltre la norma soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole, regioni che da giovedì saranno gradualmente raggiunte da una massa d’aria calda dal Nord Africa. Per domenica si profila la possibilità di un peggioramento con nuvole e qualche pioggia al Nord e in Toscana: evoluzione questa che dovrà essere confermata nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 22 settembre

Nuvole e instabilità in Sardegna, con dei temporali più probabili al mattino nel sud dell’Isola; parzialmente nuvoloso su Sicilia e Calabria, con isolati rovesci nelle zone montuose. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Italia, a parte una maggiore nuvolosità al Nord-Est e su Alpi e Prealpi lombarde.

Temperature minime in lieve calo; massime comprese tra 22 e 25 gradi al Nord e medio Adriatico; fino a 26/27 gradi in Toscana, Lazio e al Sud; punte di 28/29 gradi nelle Isole. Ventoso per Maestrale sulla Puglia, venti moderati orientali nel Canale di Sardegna. Mossi il basso Adriatico, il Canale d’Otranto e i mari intorno alla Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì 23 settembre

Tempo instabile in Sicilia con rovesci e temporali possibili nelle zone interne e nel sud dell’Isola. Bel tempo soleggiato o al più poco nuvoloso in tutte le altre regioni, con maggiore nuvolosità al mattino tra Piemonte e alta Lombardia, nel pomeriggio in Veneto e Friuli. Ampi rasserenamenti in tutta la Penisola in serata.

Temperature quasi invariate. Venti moderati settentrionali sullo Ionio, da est in Sardegna.