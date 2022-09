Meteo, oggi martedì 27 settembre, qualche pioggia. Venti e mari mossi

L’intensa perturbazione (n.7 di settembre) transitata sull’Italia ha abbandonato la nostra Penisola ma già un’altra perturbazione (la n. 8 di settembre) farà sentire i suoi effetti nella giornata di oggi, martedì 27 settembre, portando però poche piogge e in generale di debole intensità, sull’estremo Nord-Est, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Su queste stesse zone insisterà qualche pioggia anche domani. Saranno due giornate ventose con temperature in calo al Centro-Sud. Un po’ tutti i mari saranno mossi o molto mossi, localmente agitati quelli di ponente.

L’alta pressione resterà latitante dal Mediterraneo centrale e dall’Italia anche nella seconda parte della settimana. L’ennesima perturbazione (la n. 9 del mese) potrebbe determinare un nuovo deciso peggioramento tra giovedì 29 e venerdì 30 con il ritorno di numerose piogge e possibili temporali, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, in Campania e in Sardegna.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 27 settembre

Tempo nel complesso soleggiato al Nord-Ovest, sulla fascia costiera di Marche, Abruzzo, Molise, in Puglia, Basilicata e Sicilia meridionale. Nel resto d’Italia nuvolosità sparsa, per lo più irregolare, con qualche pioggia nell’estremo Nord-Est, sulle regioni del versante tirrenico fino al nord-est della Sicilia e in Sardegna.

Temperature in calo su Alpi e Sardegna; in rialzo invece su medio Adriatico, al Sud e Sicilia con valori anche oltre i 25 gradi. Giornata ventosa al Centro-Sud: forte Maestrale in Sardegna e Corsica, venti moderati o tesi da ovest o sud-ovest altrove; localmente un po’ ventoso anche al Nord. Mari da mossi a localmente agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 settembre

Schiarite anche ampie in Liguria, pianure del Nord, medio-basso adriatico, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia. Nubi sparse nel resto d’Italia con qualche pioggia in Friuli Venezia Giulia, Toscana settentrionale, basso Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna centro-occidentale.

Temperature stazionarie o al più in leggera diminuzione: valori per lo più tra 19 e 23 gradi al Centro-Nord, intorno ai 25 gradi e oltre al Sud e nelle Isole. Venti deboli al Nord e medio-alto Adriatico; da moderati a tesi occidentali su Mar Ligure meridionale, Mar Tirreno, Isole maggiori e al Sud.