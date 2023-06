Meteo, oggi martedì 27 giugno, tornano rovesci e temporali

Nel corso dei prossimi giorni il nostro Paese verrà attraversato da un paio di perturbazioni atlantiche, responsabili di una maggiore variabilità meteorologica e con la tendenza ad alcuni episodi di instabilità atmosferica. La prima di queste (la n.6 di giugno) lambirà il Nord nella seconda parte di questo martedì 27 giugno, successivamente (tra domani e giovedì) scivolerà lungo la Penisola, allontanandosi verso i Balcani.

La seconda e ultima del mese (la n. 7), ben più attiva e organizzata, dovrebbe investire soprattutto il Centro-Nord tra venerdì 30 e sabato 1 luglio, con una fase temporalesca molto più intensa e diffusa, associata ad una temporanea ma più evidente attenuazione del caldo.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 27 giugno

Al Nord cielo velato o parzialmente nuvoloso sin dal mattino, con tendenza ad un aumento dell’instabilità: dal pomeriggio, ma soprattutto in serata e nella notte, sviluppo di rovesci e locali temporali su Lombardia orientale e meridionale, Emilia, Trentino, zone montuose di Veneto e Friuli Venezia Giulia, in successiva propagazione alle zone di pianura e costiere limitrofe. Tempo soleggiato nel resto del Paese, salvo temporanei annuvolamenti lungo la dorsale.

Temperature massime in lieve ulteriore aumento al Centro-Sud: clima caldo, con punte diffusamente fino ai 32-33 gradi, localmente anche oltre. Venti di Maestrale in rinforzo su Sardegna e Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 giugno

Nuvolosità variabile al Nord, con locali rovesci in mattinata lungo le Prealpi venete e in Friuli. Nel pomeriggio tendenza alla formazione di rovesci o isolati temporali su Alpi piemontesi, Orobie, dorsale appenninica settentrionale e centrale, occasionalmente in pianura e in costa su Emilia orientale e Romagna. Per il resto, tempo in prevalenza soleggiato, ma con un temporaneo aumento delle nubi nelle zone interne e adriatiche del Centro. In serata locali temporali fino in costa tra basse Marche e Molise.

Temperature massime in lieve flessione al Nord-Est, in val padana e sul medio versante adriatico. Punte di 33-34 gradi su Lazio, regioni del Sud e nelle Isole.