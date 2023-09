Meteo: oggi (martedì 19) migliora al Nord-Ovest, qualche temporale altrove. Poi breve fase stabile

La settimana dell’equinozio d’autunno (atteso sabato 23 settembre, ore 8.49) proseguirà con un via vai di impulsi perturbati: osserveremo dunque episodi di instabilità atmosferica, intervallati da fasi più stabili in un contesto climatico ancora pienamente estivo.

La perturbazione n.4 del mese, che lunedì ha attraversato il Centro-Nord, oggi (martedì 19) darà vita agli ultimi temporali principalmente al Nord-Est, zone interne e appenniniche del Centro, al mattino anche sull’alta Toscana. Seguirà un miglioramento, tra domani sera (martedì 19) e mercoledì 20 mattina, con una brevissima fase di tempo più stabile.

Subito dopo un altro impulso perturbato sarà in arrivo da Ovest nel corso di mercoledì, e poi un’altra perturbazione più estesa e organizzata della precedente, associata ad una vasta saccatura nord atlantica, potrebbe investire gran parte del Paese tra giovedì 21 e domenica 24, dando luogo ad una parentesi perturbata che rischia di rivelarsi piuttosto lunga e intensa e che arriverebbe proprio in coincidenza con il cambio definitivo di stagione. Si tratta di una tendenza ancora molto incerta, atteniamo dunque i prossimi aggiornamenti. Dal punto di vista termico, almeno fino a venerdì 22 i valori resteranno superiori alla norma: in particolare anche in questo inizio settimana al Centro-Sud si potrebbero sfiorare i 35 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 19 settembre

Migliora al Nordovest, con rasserenamenti sempre più ampi nel corso della giornata. Dal pomeriggio schiarite anche sulla Sardegna specie settentrionale. Nel resto del Paese nuvolosità molto più irregolare e tempo localmente instabile. Rovesci o temporali isolati saranno più probabili su regioni di Nordest, zone interne e appenniniche del Centro, al mattino anche sull’alta Toscana. I fenomeni si esauriranno in serata.

Temperature massime in calo al Nordest, al Centro e sulla Sardegna, ancora caldo anomalo al Sud e sulla Sicilia. Venti: si disporranno dai quadranti occidentali sui mari di ponente e tenderanno a rinforzare tra Tirreno centrale, Sardegna, Corsica e Liguria.

Le previsioni meteo per mercoledì 20 settembre

Tempo in prevalenza stabile con cieli al mattino poco nuvolosi, fatta eccezione per il Nord-Ovest e la Sardegna dove la nuvolosità tenderà ad aumentare fin da subito con precipitazioni sparse entro il pomeriggio su Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Liguria di ponente e entro sera in Sardegna.

Anche le altre regioni passeranno progressivamente da un cielo poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, ma in generale senza piogge. Temperature ancora oltre la norma climatica, con punte di 35 gradi in Sicilia.