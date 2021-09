Meteo, oggi martedì 14 settembre, sole e temperature oltre la norma

Oggi, martedì 14 settembre, sole in tutta Italia e temperature oltre la norma, con l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano che occuperà gran parte del Paese. Al Sud e Isole bel tempo e caldo anomalo anche nella parte centrale della settimana, dove le massime si spingeranno fino a picchi di 35 gradi.

Il caldo, sebbene con temperature meno elevate, si farà sentire anche nel resto d’Italia, dove però tra domani e giovedì il passaggio di una perturbazione proveniente dalla Penisola Iberica (la numero 3 del mese) causerà un aumento dell’instabilità atmosferica, con la formazione di numerosi rovesci e temporali.

Un’altra e più intensa perturbazione atlantica (la n.4) potrebbe investire il Centro-Nord verso la fine della settimana, ma si tratta di una tendenza con indice di affidabilità ancora relativamente basso e andrà quindi confermata con i prossimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici.

Previsioni meteo per oggi, martedì 14 settembre

Alternanza tra sole e nuvole al Nord-Ovest e in Sardegna, con isolati rovesci sulle Alpi occidentali. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud e nelle Isole maggiori, con punte anche oltre i 30 gradi. Venti per lo più di debole intensità.

Previsioni meteo per mercoledì 15 settembre

Prevalenza di tempo bello al Sud. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie nelle regioni centrali: rovesci e temporali sparsi sulle Alpi e, a carattere più isolato, anche sulla Liguria.

Temperature massime in leggero calo in gran parte del centro-Nord, in lieve aumento invece al Sud e Isole.