Meteo, oggi lunedì 23 agosto, instabile al Nord-Est e nelle regioni centrali

La perturbazione atlantica numero 5 del mese oggi, lunedì 23 agosto, porterà numerosi rovesci e temporali al Nord-Est e nelle regioni centrali, favorendo anche un sensibile abbassamento delle temperature al Centro-Nord; al Sud invece insisteranno tempo soleggiato e caldo. Domani in arrivo altri temporali e ulteriore calo termico nelle regioni centrali; sempre soleggiato e caldo invece in gran parte del Sud.

Poi mercoledì le correnti atlantiche raggiungeranno anche il Sud dove, dopo tanto tempo, riporteranno la pioggia: i temporali infatti bagneranno a macchia di leopardo il Sud peninsulare che godrà anche di un diffuso calo termico. Ancora tempo asciutto invece nelle Isole, dove nonostante ciò ci sarà comunque un’attenuazione del caldo.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 23

Bello e soleggiato al Sud e nelle Isole. Tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali qua e là su Venezie, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Umbria, Toscana e Abruzzo.

Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord; ancora caldo piuttosto intenso al Sud e nelle Isole. Venti deboli al Sud e sul medio Adriatico; altrove venti moderati, da nord-est sui mari del Nord, di Maestrale sulla Sardegna, di Libeccio altrove.

Le previsioni meteo per martedì 24

In prevalenza bello in Puglia meridionale, coste campane, Basilicata, Calabria e Isole maggiori. Tra sole e nuvole nel resto d’Italia: isolati rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, bassa Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria, Gargano e Appennino campano.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est, in calo invece nel resto del Centro-Nord e in Sardegna.