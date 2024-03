Meteo, oggi lunedì 11 marzo, ancora piogge al Centro-Sud e parte del Nord

L’intensa perturbazione atlantica (la quinta del mese in soli 10 giorni) allontanandosi verso i Balcani lascerà alle sue spalle molta instabilità: una circolazione di bassa pressione posizionata con il suo minimo sull’Europa centrale sarà in grado di coinvolgere e determinare il tempo anche del nostro Paese.

Nella giornata di oggi, lunedì 11 marzo, elevato rischio di piogge sparse e locali temporali su Liguria di levante, Emilia Romagna e al Centro-Sud; migliorerà invece nel resto del Nord.

Tra domani e mercoledì il tempo resterà instabile in gran parte delle Centro-Sud, con precipitazioni concentrate soprattutto da metà giornata sulle regioni adriatiche e meridionali.

Le temperature saranno in calo al Sud e in tutta Italia oscilleranno intorno ai valori medi del periodo. L’evoluzione per i giorni successivi resta incerta, al momento sembra possibile il ritorno di un promontorio di alta pressione.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 11 marzo

Tempo ancora molto instabile con piogge e temporali in Emilia Romagna (specie in Appennino), Liguria di levante, regioni centro-meridionali comprese le Isole maggiori. Migliorerà nel resto del Nord con basso rischio di precipitazioni e schiarite anche ampie.

Temperature del primo mattino in calo al Centro-Nord e nelle Isole. Massime pomeridiane in rialzo su gran parte del Nord, in calo sulle regioni centrali, in Sardegna, Campania e Sicilia. Ventoso sulle Isole e sul Tirreno centro-meridionale per venti occidentali; si attenuerà il forte vento di Scirocco sulla Puglia meridionale e sullo Ionio dove in serata assisteremo ad un moderato rinforzo dei venti da ovest. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati il Mare e Canale di Sardegna, lo Ionio e il basso Adriatico.

Le previsioni meteo per martedì 12 marzo

Prevalenza di nuvole e tempo instabile con piogge e locali rovesci o temporali su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e Sicilia; al mattino residue piogge sulla Sardegna occidentale. Nel resto dell’Italia situazione più tranquilla con ampie schiarite, specie di mattina nel Nord Italia.

Temperature massime in rialzo al Nord, Toscana e Sardegna; in calo su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia. Venti tesi di Maestrale su isole maggiori e Tirreno, fino a forti in Sardegna e Canale di Sicilia; venti per lo più deboli altrove. Mossi l’Adriatico, il Mar Ligure e l’alto Tirreno; molto mossi o localmente ancora agitati i restanti bacini.