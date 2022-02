Meteo, oggi giovedì 24 febbraio, ancora alta pressione. Da venerdì perturbazione

Anche oggi, giovedì 24 febbraio, sull’Italia insisterà l’alta pressione che garantirà prevalenti condizioni di tempo stabile e asciutto, con temperature miti per la stagione. Il periodo di tempo stabile sarà però di breve durata, perché nel corso di domani un’intensa perturbazione nord-atlantica (la numero 7 del mese) raggiungerà l’Italia, seguita da fredde correnti di origine polare.

Sarà l’inizio di un deciso peggioramento del tempo che caratterizzerà tutto il fine settimana, con piogge che bagneranno soprattutto il Centro-Sud, senza risparmiare a tratti neanche il Nord-Est, mentre la neve scenderà fino a quote piuttosto basse su Alpi e Appennino, grazie alle temperature che caleranno in modo sensibile in gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 24 febbraio

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta Italia, con qualche temporaneo innocuo annuvolamento solo tra Liguria e alta Toscana. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord e lungo le coste dell’alto Adriatico.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, stazionarie o in leggero aumento altrove. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio, ventilazione debole altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 25 febbraio

Bello al Sud e all’estremo Nord-Ovest. Nel resto d’Italia nuvolosità in graduale aumento nel corso del giorno: già tra mattino e pomeriggio qualche pioggia su Levante Ligure, Appennino settentrionale e alta Toscana, con deboli nevicate sui rilievi oltre 1400 metri; in serata piogge sparse su tutto il Nord-Est, Levante Ligure, Toscana, nord dell’Umbria e Marche, con nevicate sulle Alpi orientali fino a quote collinari e sulle zone appenniniche oltre 600-900 metri.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Est e regioni centrali, altrove stazionarie o in lieve crescita.