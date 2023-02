Meteo, oggi giovedì 2 febbraio, temperature in crescita ma anche vento

La settima prosegue con condizioni di tempo stabile su gran parte dell’Italia grazie alla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, che si è spinto sul Mediterraneo e sull’Europa occidentale. Il nostro Paese però resterà ancora investito da un flusso di correnti settentrionali che oggi, giovedì 2 febbraio, determineranno l’intensificarsi della ventilazione sulle Alpi, al Nord-Ovest e in Sardegna; lungo queste correnti si muove un debole sistema frontale (perturbazione numero 1 di febbraio) diretto dall’Europa centrale verso i Balcani, che lambirà le nostre regioni di Nord-Est, con nuvole addossate alle Alpi orientali e occasione per delle nevicate sui rilievi di confine.

Sabato 4 gennaio un po’ di instabilità potrebbe interessare le regioni meridionali, mentre l’evoluzione per domenica e l’inizio della prossima settimana è ancora affetta da una notevole incertezza; le attuali proiezioni indicano la possibilità di un sensibile calo termico, soprattutto al Centro-Sud, per l’arrivo di una nuova massa di aria artica.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 2 febbraio

Al mattino nebbie in banchi tra basso Veneto ed Emilia; parzialmente nuvoloso in Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna, con nuvole in diradamento da metà giornata; nubi invece in graduale aumento in Calabria e Sicilia, con qualche pioggia nel sud dell’Isola. Nevicate sui settori settentrionali delle Alpi lombarde, dell’Alto Adige e del Friuli oltre 800-1000 metri. Soleggiato nel resto dell’Italia.

Temperature in rialzo nei valori minimi; massime in leggero aumento al Centro-Sud e ben oltre la norma al Nord-Ovest. Ventoso sulle Alpi, Foehn nelle valli alpine e vicine pianure del Nord-Ovest; venti di Maestrale nel Mare di Sardegna e nei Canali delle Isole, che risultano mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 3 febbraio

Nebbie di notte e al mattino in Veneto, Emilia, Umbria e Toscana; cielo in prevalenza poco nuvoloso in tutta l’Italia, con più spazi di sereno al Nord-Ovest, nel pomeriggio al Centro-Sud e in Sardegna. In serata nuovo peggioramento sulle Alpi orientali, con nevicate oltre 800-1000 metri.

Temperature senza grandi variazioni. Venti in parziale attenuazione, ma ancora un po’ ventoso sulle Alpi e sui mari meridionali.