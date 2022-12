Meteo, oggi giovedì 15 dicembre, nuove piogge e nevicate

L’Italia è investita da correnti umide occidentali lungo le quali si muovono delle veloci perturbazioni. Nella giornata di oggi, giovedì 15, la numero 9 di dicembre attraverserà il Centro-Nord, accompagnata da intensi venti meridionali, portando piogge anche forti e nevicate sulle Alpi, fino a quote relativamente basse in Piemonte.

Domani e sabato 17 avremo ancora dell’instabilità soprattutto nelle regioni centrali; tra domenica e l’inizio della prossima settimana si conferma una fase anticiclonica che garantirà condizioni di stabilità, con temperature domenica più vicine alla norma anche al Sud, ma di nuovo in rialzo nei giorni seguenti.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 15 dicembre

Al mattino schiarite al Nord-Est e al Sud, nuvoloso altrove con piogge in Sardegna, coste toscane, Liguria e neve sulle Alpi occidentali; nebbie in pianura su bassa Lombardia ed Emilia. Nel pomeriggio piogge diffuse e a tratti intense in tutto il Centro-Nord; neve dai 300-400 metri in Piemonte e Appennino ligure, tra 500 e 800 metri su Alpi e Prealpi. Alla sera le precipitazioni più intense insisteranno in Toscana, Emilia e Nord-Est, con neve anche sulle Alpi orientali.

Temperature minime ancora sottozero al Nord, massime in rialzo al Centro-Sud e sull’alto Adriatico; al Sud e Isole punte di 20-23 gradi. Venti meridionali in rinforzo, forte Scirocco sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 16 dicembre

Sereno o poco nuvoloso al Sud e in Sicilia, a parte qualche breve pioggia in Campania. Schiarite anche sulle coste di Abruzzo e Molise, dal pomeriggio al Nord-Ovest. Da nuvoloso a coperto altrove, con piogge sparse nelle regioni centrali, in Emilia Romagna e coste dell’alto Adriatico.

Temperature in rialzo da nord a sud, con clima molto mite e valori anomali nelle regioni del Sud e Sicilia, con punte di 20-25 gradi.Ventoso per venti meridionali su quasi tutti i mari, in Sardegna, Puglia e coste centrali tirreniche.