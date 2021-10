Meteo, oggi giovedì 14 ottobre, freddo e forti venti

Le fredde correnti di origine polare influenzeranno anche la giornata di oggi, giovedì 14 ottobre, portando residuo maltempo al Sud, calo termico generalizzato e venti forti che al Centro-Sud e nelle Isole raggiungeranno anche gli 80-90 km/h di intensità, con conseguente notevole aumento del moto ondoso e possibili mareggiate lungo le coste più esposte.

Domani la perturbazione si allontanerà, di conseguenza la ventilazione si attenuerà e il tempo migliorerà anche al Sud. Nell’ultima parte della settimana si prospettano condizioni meteo più stabili, caratterizzate da un ulteriore indebolimento dei venti e un graduale rialzo termico.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 14 ottobre

Molte nubi e piogge sparse su Calabria e Sicilia. Alternanza tra sole e nuvole sul resto del Sud, comunque senza piogge. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature massime quasi dappertutto in diminuzione e in generale sotto la norma, per lo più comprese fra 14 e 19 gradi, con locali punte di 20-22 al Sud e nelle Isole. Venti intensi settentrionali, a tratti burrascosi, al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 15 ottobre

Giornata tra sole e nuvole all’estremo Sud, con isolate piogge residue su Salento e Calabria Ionica. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime con poche variazioni; massime quasi dappertutto in leggero rialzo.