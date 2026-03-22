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Meteo, oggi, domenica 22 marzo, transito di un fronte freddo

Condizioni instabili anche al Centro-Sud e Isole, con rovesci, temporali e neve in Appennino. Seconda parte della prossima settimana di stampo invernale
Previsione22 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione22 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Il primo fine settimana di primavera vede sull’Italia il transito di un fronte freddo (perturbazione nr. 8 di marzo) che determina delle precipitazioni e un calo termico a partire dal Nord e condizioni di instabilità che tra oggi, domenica 22 marzo, e lunedì 23 interesseranno anche il Centro-Sud e le Isole, con rovesci, temporali e nevicate in Appennino.

Martedì 24 residua instabilità all’estremo Sud, mentre un temporaneo aumento della pressione riporterà il sole e temperature più miti al Centro-Nord. Queste condizioni gradevoli però non devono far pensare ad una fase prolungata di bel tempo: infatti le attuali proiezioni indicano una seconda parte di settimana all’insegna del classico colpo di coda dell’inverno a causa del probabile arrivo di un fronte di aria artica che da mercoledì 25 sarebbe responsabile di un brusco e sensibile calo termico, venti molto forti settentrionali e fasi di maltempo di stampo invernale, con occasione per nevicate anche a quote insolitamente basse.

Previsioni meteo per oggi, domenica 22 marzo

Nella notte e al mattino precipitazioni più diffuse al Nord-Ovest, con piogge in Liguria e pianura piemontese; nevicate anche moderate su Alpi, Prealpi occidentali e lombarde fino a 700/900 metri. Nuvolosità irregolare nel resto del Paese, con più schiarite in Emilia, Toscana, Puglia e qualche pioggia isolata tra Reggino e Sicilia orientale. Nel pomeriggio le precipitazioni continuano tra Piemonte e Ponente Ligure; al Centro-Sud aumenta l’instabilità, con rovesci nelle zone interne della Penisola e in Sicilia.

Temperature massime in calo su Alpi e Nord-Ovest, in leggera diminuzione nelle Isole. Venti deboli; ventilato per venti da est su alto Adriatico e Pianura Padana. Mari poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì 23 marzo

Graduali rasserenamenti al Nord, con un po’ di nubi nel pomeriggio sulle Alpi orientali; schiarite al mattino anche in Toscana e Lazio; nuvole e instabilità al Centro-Sud e Isole da metà giornata, con rovesci e temporali, meno probabili sul medio Adriatico e in Toscana. Rovesci nevosi nell’Appennino centrale da 1300/1500 metri. In serata cessano quasi ovunque le piogge.

Temperature minime in calo, con valori anche poco sopra lo zero in molte aree del Nord; massime in rialzo al Nord. Venti deboli.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 22 Marzo ore 10:30

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