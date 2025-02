Meteo, oggi domenica 2 febbraio, piogge intense nelle Isole e al Sud

Oggi, domenica 2 febbraio, il centro di una depressione si posiziona tra i Canali delle Isole, mentre la perturbazione associata (la n.1 del mese) porterà maltempo diffuso sulle regioni meridionali e, più marginalmente, su quelle centrali adriatiche, con piogge a tratti anche intense e temporalesche, insieme ad un marcato rinforzo della ventilazione e del moto ondoso dei mari. Contemporaneamente, sulle regioni del Nord si profila il ritorno del sole.

All’inizio della settimana l’area ciclonica si sposterà gradualmente verso la Grecia: domani ultime note di instabilità atmosferica e tendenza, martedì 4, ad un generale miglioramento.

A metà settimana si conferma una parentesi di tempo più stabile per tutto il Paese, grazie al rinforzo dell’alta pressione. A seguire, la tendenza resta molto incerta, ma non si esclude di nuovo un peggioramento. Dal punto di vista termico, clima poco freddo anche nei prossimi giorni: l’inverno resterà lontano dall’Italia e le temperature per lo più oltre le medie stagionali.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 2 febbraio

Torna il sole al Nord, nelle regioni centrali tirreniche ed in Umbria, salvo una nuvolosità residua su basso Piemonte ed Emilia Romagna, ma in dissolvimento entro la sera. Qualche passaggio nuvoloso anche sul basso Lazio. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese con precipitazioni sparse su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, localmente anche intense e temporalesche su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, settori orientali di Sardegna e Sicilia.

Temperature minime in lieve flessione al Nord, ma per lo più sopra lo zero; massime in aumento su gran parte del Nord e sul medio versante tirrenico. Venti a rotazione ciclonica, da moderati a forti su tutti i mari e al Centro-Sud, con raffiche fino a burrascose. Mari: fino a molto mossi quelli meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 3 febbraio

Al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio tempo soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, più densa e compatta al Sud peninsulare dove anche le precipitazioni saranno più frequenti e diffuse, , in esaurimento tra la sera e la notte. Fenomeni a carattere più isolato nelle Isole e, nella prima parte della giornata, su Abruzzo e Molise. All’alba foschie dense e banchi di nebbia sulla bassa val padana.

Temperature senza grandi variazioni. Venti in attenuazione. Mari: mossi o molto mossi i bacini centro-meridionali.