Meteo, oggi domenica 17 gennaio, transita la veloce perturbazione n.7

Freddo pungente su tutta l'Italia accentuato dal vento. La prossima settimana correnti più miti interromperanno l'intensa ondata di freddo

Nella giornata di oggi, domenica 17 gennaio, transita la veloce perturbazione numero 7 del mese, che porterà un generale aumento della nuvolosità, qualche pioggia in Sardegna e al Centro e maltempo nelle regioni del basso versante tirrenico, con nevicate sull’Appennino.

Nelle prime ore di domani la neve farà una breve comparsa a quote collinari anche sul medio versante adriatico, poi in giornata il tempo andrà migliorando ovunque grazie ad una breve rimonta dell’alta pressione. Nella parte centrale della settimana correnti più miti meridionali interromperanno l’ondata di freddo intensa, riportando però delle precipitazioni al Nord e nelle regioni tirreniche.

Previsioni meteo per oggi, domenica 17 gennaio

Al mattino schiarite al Nord-Ovest, con più nubi e ultime piogge nel Levante Ligure; nuvoloso al Nord-Est, in Emilia Romagna, in Toscana, Lazio e Isole, con qualche pioggia sulle coste centrali tirreniche e sull’isola; neve sui monti laziali. Parzialmente nuvoloso nel resto del Centro-Sud. Dal pomeriggio peggiorerà al Sud, con piogge anche moderate in Campania, Calabria e Sicilia, con nevicate in Appennino dai 500-800 metri, oltre i 1000 metri in Sicilia. In serata il maltempo continuerà soprattutto in Calabria; qualche debole precipitazione raggiungerà anche Marche, Abruzzo e Molise con nevicate a quote collinari nelle ore notturne.

Gelate meno intense all’alba al Centro-Nord. Temperature massime in lieve rialzo nelle Isole maggiori, per lo più stazionarie altrove. Forti venti di Maestrale in Sardegna e in Sicilia, moderati nel basso Tirreno. Mossi o molto mossi i mari meridionali, agitati il Mare e il Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per lunedì 18 gennaio

Tempo soleggiato fin dal mattino in gran parte del Nord, in Umbria, Toscana, Lazio e Campania. Nuvole altrove, con residue piogge in Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Migliorerà nel corso della giornata anche sul medio Adriatico e al Sud. Temperature minime di nuovo in calo al Nord, con gelate diffuse anche in pianura; temperature in rialzo al Centro-Sud, sia nei valori minimi che le massime. Venti moderati di Tramontana al Sud.