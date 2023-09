Meteo, oggi breve tregua, ma dal 20 settembre tornano piogge e temporali: ecco dove

Le condizioni meteo sono in miglioramento al Nord, grazie all'allontanamento della perturbazione numero 4 del mese, che lascia appena un po’ di instabilità al Nordest. Nel frattempo insiste ancora il caldo anomalo all’estremo Sud, dove martedì 19 sono attese ancora punte di 34-35 gradi.

Mercoledì 20, però, il tempo subirà un nuovo graduale peggioramento nel corso del giorno con l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (la numero 5 di settembre) che già dal pomeriggio porterà le prime piogge al Nord-Ovest e Toscana, per poi coinvolgere a fine giornata gran parte del Centro-Nord e Campania.

La situazione rimarrà movimentata anche nella seconda parte della settimana, con il probabile passaggio di altre perturbazioni e l’alternarsi di fasi soleggiate e momenti piovosi, mentre le temperature, in graduale e generale calo, rientreranno progressivamente nella norma, anche al Sud.

Le previsioni meteo per martedì 19 settembre

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in quasi tutta Italia. Isolati scrosci di pioggia e temporali su Alpi, Appennino Settentrionale e, in serata, anche sulle pianure di Lombardia e Veneto. Temperature massime in leggero calo nelle regioni del versante tirrenico, in crescita nei versanti ionici del Paese; ancora caldo anomalo al Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 20

Nuvole in aumento già dal mattino, soprattutto nel versante occidentale del Paese. Dal pomeriggio piogge sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana e Sardegna, in estensione tra sera e notte anche a resto del Nord, Umbria, Lazio e Sardegna.

Temperature ancora oltre la norma climatica, con punte di 35 gradi in Sicilia.