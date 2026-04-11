Meteo: oggi (11 aprile) bel tempo e clima caldo. Da domenica 12 prime piogge

In questo secondo fine settimana di aprile si conferma un graduale indebolimento dell’alta pressione per l’arrivo sulle regioni del Nord-Ovest di un fronte instabile atlantico e per l’avvicinarsi alla Sardegna di un vortice ciclonico in risalita dall’Africa nord-occidentale (perturbazione n. 2 di aprile). Oggi (sabato 11) non ci saranno ancora cambiamenti di rilievo, con una giornata stabile e nel complesso soleggiata, mentre domenica 12 è previsto un generale aumento della nuvolosità, con le prime piogge in arrivo al Nord-Ovest e sulla Sardegna, insieme ad un rinforzo dei venti di Scirocco al Sud e sulle Isole maggiori.

Ad inizio settimana, tra lunedì 13 e martedì 14, il tempo sul nostro Paese sarà condizionato dal vortice ciclonico in avvicinamento domenica alla Sardegna e destinato a posizionarsi tra l’isola e il Mar Tirreno: da questa posizione sarà in grado di portare piogge un po’ in tutte le regioni, venti anche forti (inizialmente di Scirocco) e un calo delle temperature, che si riporteranno vicino alle medie stagionali. Nessuna ondata di freddo è quindi prevista sull’Italia.

Secondo le attuali proiezioni, mercoledì 15 il vortice depressionario si sposterà verso la Sicilia, portando condizioni di maltempo sull’isola e in tutte le regioni meridionali. Giovedì 16, con l’ulteriore allontanamento del ciclone verso la Libia, il tempo in parte migliorerà anche al Sud: la giornata sarà ancora un po’ instabile, ma in un contesto di schiarite e variabilità.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 11 aprile

Bel tempo in tutta Italia con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare una maggiore presenza di nubi su Piemonte e Liguria, nel pomeriggio anche sulla Valle d’Aosta, oltre al passaggio di sottili velature, specie dalla sera al Nord e sulle Isole maggiori.

Temperature massime in lieve calo sulla valle padana occidentale, in leggero aumento nel resto del Paese: valori per lo più tra 20 e 25 gradi, con punte anche oltre sul versante tirrenico, Sicilia e Sardegna. Venti generalmente deboli meridionali, salvo un moderato rinforzo dello Scirocco dalla sera nel canale di Sardegna dove il mare tenderà a diventare mosso a fine giornata; calmi o poco mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per domenica 12 aprile

Cielo molto nuvoloso sin dal mattino all’estremo Nord-Ovest, con le prime piogge durante il pomeriggio tra Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione la sera alla Lombardia. Neve oltre i 2000 metri di quota. Nuvolosità sparsa, ma più variabile, in Sardegna con qualche breve e locale pioggia passeggera. Nel resto d’Italia tempo inizialmente anche soleggiato, ma con tendenza ad un graduale ed irregolare aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata.

Temperature massime in calo all’estremo Nordovest, in ulteriore aumento al Sud e sulla Sicilia, con punte oltre 25 gradi nei settori tirrenici. Venti in rinforzo al Centro-Sud, fino a localmente forti di Scirocco intorno e sulla Sicilia e nel canale di Sardegna; tesi da sudest lungo il mare Adriatico. Mari molto mossi o agitati i canali delle isole; tendenti a mossi il Tirreno, lo Ionio, l’Adriatico e il Ligure occidentale.