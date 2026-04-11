FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: oggi (11 aprile) bel tempo e clima caldo. Da domenica 12 p...

Meteo: oggi (11 aprile) bel tempo e clima caldo. Da domenica 12 prime piogge

Oggi (11 aprile) resiste il bel tempo sull'Italia con temperature oltre la norma e tanto sole. Da domenica 12 graduale aumento delle nuvole.
Previsione11 Aprile 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it
Previsione11 Aprile 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it

In questo secondo fine settimana di aprile si conferma un graduale indebolimento dell’alta pressione per l’arrivo sulle regioni del Nord-Ovest di un fronte instabile atlantico e per l’avvicinarsi alla Sardegna di un vortice ciclonico in risalita dall’Africa nord-occidentale (perturbazione n. 2 di aprile). Oggi (sabato 11) non ci saranno ancora cambiamenti di rilievo, con una giornata stabile e nel complesso soleggiata, mentre domenica 12 è previsto un generale aumento della nuvolosità, con le prime piogge in arrivo al Nord-Ovest e sulla Sardegna, insieme ad un rinforzo dei venti di Scirocco al Sud e sulle Isole maggiori.

Ad inizio settimana, tra lunedì 13 e martedì 14, il tempo sul nostro Paese sarà condizionato dal vortice ciclonico in avvicinamento domenica alla Sardegna e destinato a posizionarsi tra l’isola e il Mar Tirreno: da questa posizione sarà in grado di portare piogge un po’ in tutte le regioni, venti anche forti (inizialmente di Scirocco) e un calo delle temperature, che si riporteranno vicino alle medie stagionali. Nessuna ondata di freddo è quindi prevista sull’Italia.

Secondo le attuali proiezioni, mercoledì 15 il vortice depressionario si sposterà verso la Sicilia, portando condizioni di maltempo sull’isola e in tutte le regioni meridionali. Giovedì 16, con l’ulteriore allontanamento del ciclone verso la Libia, il tempo in parte migliorerà anche al Sud: la giornata sarà ancora un po’ instabile, ma in un contesto di schiarite e variabilità.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 11 aprile

Bel tempo in tutta Italia con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare una maggiore presenza di nubi su Piemonte e Liguria, nel pomeriggio anche sulla Valle d’Aosta, oltre al passaggio di sottili velature, specie dalla sera al Nord e sulle Isole maggiori.

Temperature massime in lieve calo sulla valle padana occidentale, in leggero aumento nel resto del Paese: valori per lo più tra 20 e 25 gradi, con punte anche oltre sul versante tirrenico, Sicilia e Sardegna. Venti generalmente deboli meridionali, salvo un moderato rinforzo dello Scirocco dalla sera nel canale di Sardegna dove il mare tenderà a diventare mosso a fine giornata; calmi o poco mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per domenica 12 aprile

Cielo molto nuvoloso sin dal mattino all’estremo Nord-Ovest, con le prime piogge durante il pomeriggio tra Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione la sera alla Lombardia. Neve oltre i 2000 metri di quota. Nuvolosità sparsa, ma più variabile, in Sardegna con qualche breve e locale pioggia passeggera. Nel resto d’Italia tempo inizialmente anche soleggiato, ma con tendenza ad un graduale ed irregolare aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata.

Temperature massime in calo all’estremo Nordovest, in ulteriore aumento al Sud e sulla Sicilia, con punte oltre 25 gradi nei settori tirrenici. Venti in rinforzo al Centro-Sud, fino a localmente forti di Scirocco intorno e sulla Sicilia e nel canale di Sardegna; tesi da sudest lungo il mare Adriatico. Mari molto mossi o agitati i canali delle isole; tendenti a mossi il Tirreno, lo Ionio, l’Adriatico e il Ligure occidentale.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: da domani (12 aprile) primi segnali di ritorno del maltempo
    Previsione11 Aprile 2026

    Meteo: da domani (12 aprile) primi segnali di ritorno del maltempo

    Le previsioni meteo per domenica 12 aprile, vedono i primi segnali di cambiamento del tempo con due strutture cicloniche dirette verso l'Italia.
  • Meteo, oggi sabato 11 aprile, ancora sole ma il maltempo è in agguato
    Previsione11 Aprile 2026

    Meteo, oggi sabato 11 aprile, ancora sole ma il maltempo è in agguato

    Domani generale aumento della nuvolosità con le prime piogge in arrivo al Nord-Ovest e Sardegna insieme ad un rinforzo dei venti di Scirocco al Sud e sulle Isole
  • Meteo, sabato 11 aprile tempo ancora stabile. Domenica cambia qualcosa
    Previsione10 Aprile 2026

    Meteo, sabato 11 aprile tempo ancora stabile. Domenica cambia qualcosa

    Graduale indebolimento dell’alta pressione: prime piogge in arrivo domenica al Nord-Ovest e Sardegna insieme ad un rinforzo dei venti di Scirocco al Sud e sulle Isole
  • Meteo, venerdì 10 aprile con tempo stabile e clima mite
    Previsione10 Aprile 2026

    Meteo, venerdì 10 aprile con tempo stabile e clima mite

    Nel fine settimana si conferma un graduale indebolimento dell’alta pressione. Sabato non ci saranno ancora cambiamenti di rilievo; domenica primi effetti
Ultime newsVedi tutte
Meteo: piogge e venti in rinforzo a inizio settimana! La tendenza
Tendenza11 Aprile 2026
Meteo: piogge e venti in rinforzo a inizio settimana! La tendenza
Fase di maltempo in vista per l'Italia nei primi giorni della prossima settimana con venti, temporali localmente anche forti e calo termico.
Meteo, nuova ondata di maltempo in vista. I dettagli
Tendenza10 Aprile 2026
Meteo, nuova ondata di maltempo in vista. I dettagli
Marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche: all'inizio della prossima settimana precipitazioni anche intense, abbondanti e forte rinforzo dei venti
Meteo, nuova fase di maltempo in arrivo dal 12 aprile: la tendenza
Tendenza9 Aprile 2026
Meteo, nuova fase di maltempo in arrivo dal 12 aprile: la tendenza
Dopo una lunga fase stabile tornano le piogge. Nessuna ondata di freddo: temperature in calo ma su valori normali per il periodo. La tendenza meteo dal 12 aprile
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 11 Aprile ore 13:00

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154