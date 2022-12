Meteo: oggi, 5 dicembre, ancora pioggia. Poi tregua fino al Ponte dell'Immacolata

La nuova perturbazione atlantica (la n.2 del mese) che ha raggiunto ieri sera il Nord-Ovest, in questo inizio di settimana attraverserà parte del Centro-Nord portando altre piogge e nevicate sulle Alpi; al Sud e nelle Isole il tempo resterà in prevalenza soleggiato. L’evoluzione successiva resta ancora un po’ incerta nei dettagli, tuttavia si profila un’altra settimana senza l’alta pressione e con l’arrivo di altre perturbazioni: tra martedì 6 e mercoledì 7 dicembre il maltempo concederà una tregua, con ampie schiarite e poche piogge sulle regioni centrali.

Nel Ponte dell’Immacolata, dunque tra giovedì 8 dicembre e venerdì 9, sarà invece possibile un nuovo peggioramento per l’arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni diffuse soprattutto al Centro-Nord. Per le tempistiche e i dettagli riguardanti la pioggia e la neve legate a quest’ultima perturbazione vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 5 dicembre

Prevalenza di sole al Sud, regioni centrali adriatiche, Lazio meridionale e Isole maggiori con pochi annuvolamenti. Prevalenza di nuvole al Nord e regioni centrali tirreniche con piogge sparse, in generale deboli, su Lombardia orientale settentrionale, Triveneto, estremo levante ligure, Toscana, Umbria, nord delle Marche e Lazio settentrionale; neve nulle Alpi centro orientali oltre 1000-1400 metri.

Temperature massime in rialzo in Sardegna e regioni del medio-alto Adriatico. Venti in prevalenza deboli, salvo locali moderati rinforzi da sud nel Tirreno, nel Mar ligure e in Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi.

Le previsioni meteo per martedì 6 dicembre

Ampie schiarite al Nord, ma con il rischio diffuso di nebbie al mattino. Cieli da poco a parzialmente nuvolosi al Sud e sulle Isole Maggiori. Nuvolosità più diffusa sulle regioni centrali, con il rischio di qualche pioggia o isolato rovescio tra Umbria, Marche e Lazio.

Temperature in lieve calo al Nord e sui settori Adriatici; clima mite al Sud, in Sicilia e in Sardegna. Venti in prevalenza deboli con mari poco mossi, ma ancora localmente mossi i bacini meridionali.