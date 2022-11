Meteo: oggi, 27 novembre, dopo la frana a Ischia ancora a rischio il Sud

Una perturbazione dietro l’altra: novembre si concluderà nel segno del maltempo autunnale sull’Italia, alle prese con la perturbazione n.9 del mese, associata ad una circolazione ciclonica in approfondimento sul Tirreno meridionale e in spostamento, nelle prossime 24 ore, verso il Canale di Sicilia. Direttamente coinvolte sono le regioni centro meridionali dove, oltre alle precipitazioni localmente intense, segnaliamo venti di burrasca e mari fino a molto agitati. Lato piogge, non escludiamo il rischio di nubifragi, nella prima parte di domenica sul basso versante ionico.

Domenica in giornata ultime precipitazioni all’estremo Sud e sulla Sicilia, ma con una tendenza al miglioramento in serata. Nel frattempo, l’afflusso di aria più fredda da nordest favorirà un calo termico a partire dalle regioni adriatiche e dalla val padana. La prima parte della prossima settimana si conferma turbolenta: dopo una brevissima tregua, la perturbazione n.10 investirà l’Italia tra la notte di lunedì 28 novembre e la giornata di mercoledì 30. L’evoluzione in tal senso resta incerta. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per domenica 27 novembre

Al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, in Umbria, sulle coste campane e sulla Sardegna tempo soleggiato, salvo velature in transito nella seconda parte della giornata. Sulle centrali adriatiche nuvolosità variabile, qualche schiarita e tempo asciutto.

Nel resto del Sud e sulla Sicilia tempo inizialmente perturbato, con precipitazioni diffuse, localmente intense e con rischio nubifragi su bassa Calabria ionica e Sicilia orientale. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio, in esaurimento ovunque dalla sera. Temperature minime in calo al Nord, vicine allo zero all’alba; massime in diminuzione in val padana, in ulteriore lieve flessione lungo l’Adriatico. Venti nord-orientali burrascosi all’estremo Sud con mari molto agitati.

Le previsioni meteo per lunedì 28 novembre

Condizioni di generale variabilità, con un tempo in prevalenza asciutto fino a sera. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna, con nubi a tratti dense ed estese. Le schiarite più ampie si osserveranno al Sud e sulla Sicilia. Tra la sera e notte tendenza ad un peggioramento su Sardegna, medio versante tirrenico e Sicilia, dove arriveranno le prime precipitazioni.

Temperature minime in calo al Centro-Sud, valori vicini allo zero al Nord e nelle aree interne del Centro; massime in calo all’estremo Sud e sulle Isole, stazionarie o in ulteriore lieve flessione altrove. Clima in generale più freddo: in val padana non si andrà oltre i 9-10 °C. Venti in attenuazione, si disporranno da meridione attorno alla Sardegna.