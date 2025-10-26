FacebookInstagramXWhatsApp

  Meteo: oggi (26 ottobre) tempo variabile. Caldo anomalo al Sud

Ultima domenica di ottobre segnata da instabilità e variabilità ma anche da un po' di caldo anomalo su estremo Sud e Isole con picchi oltre 30°C.
Ultima domenica di ottobre nel segno della variabilità e dell’instabilità sull’Italia per il passaggio di alcuni impulsi instabili. Intanto la perturbazione (la n. 7) che nelle ultime ore ha raggiunto il Centro-Sud, alla fine della giornata odierna (26 ottobre) si allontanerà verso i Balcani dando luogo a residue precipitazioni. Nel frattempo, tra il pomeriggio e la sera, un secondo fronte freddo (perturbazione n.8) attraverserà rapidamente l’estremo Nord-Est, dando luogo anche qui ad alcune precipitazioni.

Nei primi giorni della prossima settimana assisteremo ad un miglioramento del tempo grazie ad un graduale aumento della pressione atmosferica, che favorirà una prevalenza di tempo stabile e soleggiato e un clima mite nelle ore diurne. Soltanto i settori alpini più settentrionali, nella giornata di lunedì 27, vedranno nuvole e precipitazioni sparse per l’addossarsi al versante nord delle Alpi di un’altra perturbazione nord-atlantica (la n.9).

L’attuale tendenza, ancora piuttosto incerta e, quindi, da confermare nei prossimi aggiornamenti, mostra un peggioramento a partire dalla sera di mercoledì 29, e soprattutto poi giovedì 30, per l’arrivo di una perturbazione che potrebbe riportare nuvole e piogge in gran parte d’Italia, insieme ad un deciso rinforzo dei venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 26 ottobre)

Al Nord, su Calabria meridionale e Sicilia tempo in prevalenza soleggiato. Temporaneo peggioramento, nel pomeriggio-sera, all’estremo Nord-Est tra Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con rischio di rovesci o isolati temporali. Nel resto del Centro-Sud prevalenza di nuvole, ma con poche e deboli piogge: più probabili su aree interne del Centro, Campania e Sardegna.

Temperature in ulteriore sensibile aumento al Sud e sulla Sicilia, con punte anomale oltre 30 gradi nel settore ionico dell’isola. Venti sostenuti su mari occidentali e meridionali e nelle regioni del Centro-Sud, con raffiche di burrasca e mari localmente agitati.

Le previsioni meteo per lunedì 27 ottobre

Sulle Alpi cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, nevose oltre i 1600-1800 metri e a tratti anche moderate sui settori di Valle d’Aosta, alto Piemonte, Lombardia e Alto Adige. Nel resto d’Italia tempo in prevalenza soleggiato, anche se non mancheranno alcuni temporanei annuvolamenti: in particolare nelle regioni tirreniche, su Sicilia e Sardegna. Non si prevedono precipitazioni di rilievo.

Temperature in sensibile diminuzione al Sud e sulle Isole, in calo più contenuto altrove. Venti di Maestrale fino a burrascosi su Corsica, Sardegna, Tirreno centro-meridionale e Sicilia; intensi da ovest nelle Alpi occidentali e sul Ligure meridionale. Molto mossi o agitati i mari di ponente.

