Meteo: oggi, giovedì 26 gennaio, calo termico, piogge e neve. Ecco dove

In questa seconda parte della settimana il vortice depressionario, che da giorni insiste sull’Italia, troverà nuova energia e tornerà quindi a richiamare sulla nostra Penisola delle correnti gelide di origine artica: le temperature quindi sono destinate a calare quasi dappertutto sotto la norma, mentre diffuse gelate caratterizzeranno le prime ore del giorno, specie al Nord.

Nel frattempo, un sistema nuvoloso (perturbazione n.11), continuerà a portare piogge e nevicate al Sud e Isole, con parziale coinvolgimento delle regioni centrali adriatiche, mentre nel resto d’Italia il tempo rimarrà in generale asciutto. Alla fine di venerdì 27 gennaio la perturbazione si allontanerà verso la Grecia, favorendo un miglioramento del tempo nel weekend, quando insisterà solo un po’ di instabilità all’estremo Sud e Isole, in una situazione comunque sempre caratterizzata da freddi venti settentrionali che manterranno la situazione decisamente invernale.

Le previsioni meteo per giovedì 26 gennaio

Molte nubi e piogge sparse su Medio Adriatico, Sud e Isole, con neve sui rilievi al di sopra di 700-1200 metri. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi, nel complesso senza piogge o nevicate. Temperature massime quasi dappertutto in diminuzione, sotto la media al Centro-Sud. Ventoso sulle regioni centro-meridionali e sui mari settentrionali.

Le previsioni meteo per venerdì 27 gennaio

Tempo in generale bello al Nord, a parte un po’ di nuvolosità al mattino in Emilia Romagna e al Nord-Ovest. Graduali schiarite anche lungo le coste del medio-alto Tirreno. Molte nuvole nel resto d’Italia, con piogge e locali rovesci su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e nord della Sicilia; quota neve in abbassamento fin verso i 200-600 metri sull’Appennino centrale, 800-1100 metri sui rilievi del Sud e della Sicilia.

Temperature in ulteriore leggera diminuzione, tranne sulle Isole maggiori; possibili deboli gelate all’alba in pianura al Nord. Ancora ventoso per venti in prevalenza settentrionali.