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Meteo: oggi (23 giugno) caldo afoso e forti temporali di calore

Le previsioni meteo per oggi, 23 giugno, indicano caldo afoso e intenso ma anche forti temporali di calore sui rilievi e localmente in pianura.
Previsione23 Giugno 2026 - ore 09:57 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione23 Giugno 2026 - ore 09:57 - Redatto da Redazione Meteo.it

Altra giornata nel segno del “bollente” Anticiclone Nord-Africano, che insisterà sull’Italia e su una grossa fetta del continente per tutta la settimana e probabilmente anche oltre, con gli effetti più evidenti in Francia, dove è stata emanata un’allerta rossa in molti dipartimenti del paese.

Ma anche in Italia il tempo mostrerà caratteristiche in parte anomale, perché le giornate in prevalenza soleggiate saranno accompagnate da temperature insolitamente alte per il periodo, anche di 8-10 gradi oltre la norma, con un caldo afoso intenso e insistente.

In base alle ultime proiezioni, l’ondata di caldo potrebbe addirittura intensificarsi nel fine settimana, ed estendere con maggior decisione i suoi effetti anche alle regioni meridionali, finora solo parzialmente coinvolte dall’anomalia termica. L’ulteriore rinforzo dell’anticiclone sul nostro Paese, oltre a causare un incremento dell’afa, contribuirà a limitare lo sviluppo di temporali, stabilizzando gli strati della bassa atmosfera. Lo zero termico si manterrà su livelli eccezionali, anche poco oltre i 4500 metri sulle Alpi, con le immaginabili conseguenze sui già sofferenti ghiacciai.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 23 giugno 

Al mattino tempo ovunque bello e soleggiato. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del Paese, ma con ampie aperture di sole in Pianura Padana, coste liguri, versanti adriatici e Isole; isolati rovesci e temporali, localmente anche forti, su Alpi, Friuli, Appennino, zone interne di bassa Toscana e Lazio, rilievi delle Isole.

In serata possibili locali sconfinamenti dei temporali sulle pianure di Veneto, Lombardia ed Emilia. Altra giornata di caldo afoso intenso, con massime in generale comprese tra 30 e 38 gradi. Venti di debole intensità, a prevalente regime di brezza lungo le coste.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 giugno

Nelle ore notturne e all’alba qualche rovescio o temporale tra Emilia e Liguria di Levante e nel Cuneese. Soleggiato altrove. Nel pomeriggio tornano a formarsi i temporali sui rilievi di Piemonte, Liguria, Emilia, nell’Appennino centro-meridionale e nell’interno di Toscana, Lazio e Isole.

Minore probabilità di qualche rovescio sul resto delle Alpi e Prealpi, sui monti abruzzesi e Molisani. Caldo ancora intenso, con lieve diminuzione dei picchi pomeridiani al Nord-Ovest.

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Ultimo aggiornamento Martedì 23 Giugno ore 15:00

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