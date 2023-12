Meteo: oggi (16 dicembre) forti venti e clima freddo. Domenica 17 cambia tutto

Ultimi effetti oggi (sabato 16 dicembre) della perturbazione numero 5, che si allontana dall’Italia, seguita però da freddi venti settentrionali e da un calo termico.

Da domenica 17 alta pressione in rinforzo, quindi tempo stabile e clima molto mite poi nella prima parte della settimana, ma con nebbie e aumento degli inquinanti in pianura al Nord; caldo anomalo invece sulle Alpi, dove lo zero termico si porterà entro lunedì 18 a quote superiori ai 3000 metri.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 16 dicembre

Nuvole su regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia, con soltanto deboli nevicate sui rilievi appenninici oltre 600-800 metri; qualche pioggia su Salento, Calabria e nord Sicilia. Altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in calo da nord a sud. Ventoso al Centro-Sud e Isole per forti venti di Tramontana; Bora nell’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per domenica 17 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia, con pochi temporanei annuvolamenti per lo più concentrati all’estremo Sud e Isole. Al mattino un po’ di nebbie sulla Pianura Padana. Gelate al primo mattino al Nord; temperature massime in rialzo. Venti ancora intensi orientali al Sud e Isole, con mari molto mossi.