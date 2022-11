Meteo: nuovo peggioramento! Weekend con temporali, vento e neve

Una nuova perturbazione (la numero 9 di novembre) si avvicinerà oggi all’Italia, portando un primo peggioramento del tempo sul versante occidentale del Paese. Gli effetti di questa nuova perturbazione però si faranno sentire soprattutto nel weekend: domani, sabato 26 novembre, sono attese infatti piogge diffuse e localmente anche intense su gran parte del Centro-Sud, con vento forte e nevicate sull’Appennino Centrale.

Domenica 27 ancora piogge sparse al Sud e giornata ventosa nelle regioni centrali e meridionali. Al Nord, invece, il tempo si manterrà nel complesso stabile e soleggiato. La perturbazione contribuirà anche a convogliare sull’Italia correnti di aria fredda che, specie nella giornata di domenica, faranno calare le temperature: in diverse zone i valori scenderanno anche al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per venerdì 25 novembre

Bello in gran parte del Nord, con appena un po’ di nuvolosità innocua su Liguria, Emilia e Romagna. Nubi sul resto d’Italia: piogge sparse sulla Sardegna e, dal pomeriggio, anche su Toscana e Lazio.

In serata ulteriore peggioramento del tempo, con piogge sparse su gran parte del Centro, Campania e Sardegna. Temperature massime stazionarie o in leggero calo. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio.

Le previsioni meteo per sabato 26 novembre

Bello in gran parte del Nord e alta Toscana. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d’Italia con piogge sparse, più intense anche sotto forma di rovesci o temporali al Sud e in Sicilia. Nevicate oltre 1100-1300 metri sull’Appennino centrale. Nel pomeriggio tendenza a un’attenuazione dei fenomeni su Marche, regioni centrali tirreniche e Sardegna.

Temperature massime in calo al Centro-Sud, eccetto in Toscana. Venti in notevole rinforzo fino a intensità di burrasca al Centro-Sud e sui mari settentrionali, in rotazione ciclonica attorno al centro della depressione posizionato sul Tirreno. Molto mossi o agitati i mari di ponente.