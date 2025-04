Meteo, nuove piogge in vista nel ponte del 25 aprile. La tendenza

Nessun miglioramento in vista per l’Italia nella parte finale della settimana, tra venerdì 25 aprile e il weekend, caratterizzata ancora da uno scenario meteo piuttosto instabile. Ad alimentare tale condizione sarà la persistenza di un flusso di correnti mediamente settentrionali, relativamente fredde in quota, in seno al quale si muoverà un nuovo impulso (la perturbazione n.7 di aprile), destinato ad attraversare la Penisola tra venerdì 25 aprile e sabato 26.

La tendenza meteo da venerdì 25 aprile, Festa della Liberazione

Ne conseguirà un’altra fase di piogge, rovesci e qualche temporale: nella giornata di venerdì tra Lombardia centro-orientale e regioni di Nord-Est, in estensione alle regioni centrali a partire da Toscana, Umbria e Marche, nella notte al basso versante adriatico. Sabato saranno coinvolti dai fenomeni basse Marche, Abruzzo, Molise, basso Lazio e gran parte del Sud peninsulare. Nel resto del Paese è atteso un miglioramento e il ritorno ad un tempo in prevalenza soleggiato, fatto salvo per occasionali e brevi rovesci, nel pomeriggio di sabato, lungo la fascia prealpina e l’Appennino settentrionale.

L’evoluzione del tempo tra domenica 27 aprile e l’inizio della prossima settimana resta ovviamente molto incerta ma, ancora una volta, improntata alla spiccata variabilità e con l’assenza di un campo anticiclonico in area mediterranea capace di assicurare stabilità atmosferica. Ne conseguirebbe una prosecuzione della variabilità meteorologica, con un tempo spesso instabile, che rinnoverebbe il rischio per altre precipitazioni, questa volta soprattutto sulle regioni occidentali.

In questo contesto il clima sarà primaverile, con temperature prossime alla media stagionale: eventuali oscillazioni saranno legate alle fasi instabili, associate a precipitazioni, durante le quali si potrebbero registrare valori temporaneamente al di sotto.