Meteo, nuove piogge in arrivo da mercoledì 22 gennaio: ecco dove

Dopo un periodo caratterizzato da una situazione di blocco della circolazione atmosferica, tornano a prevalere le correnti atlantiche che trasporteranno verso l’Italia aria relativamente mite ma anche alcuni sistemi nuvolosi.

La prima perturbazione (la numero 7 di gennaio) attraverserà le nostre regioni fra mercoledì e giovedì, con effetti soprattutto al Centro-Nord. Venerdì si attende una tregua con una giornata stabile, mentre sabato, sebbene in un contesto in gran parte stabile, il rinforzo delle correnti umide meridionali sui mari di ponente annuncerà l’avvicinamento di un’altra perturbazione (la n.8) che darà origine ai primi effetti al Nord-Ovest. Il nuovo sistema nuvoloso transiterà nel corso di domenica, seguito probabilmente da una terza perturbazione che interesserà l’Italia all’inizio della prossima settimana.

Si prospetta, quindi, un periodo molto variabile, ma caratterizzato da temperature per lo più sopra la media a causa delle masse d’aria miti che sopraggiungeranno nell’area euro-mediterranea: in queste condizioni sono per il momento escluse ondate di freddo e rimangono poco probabili, al più solo localmente, le gelate notturne alle basse quote.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 gennaio

Schiarite su medio-basso Adriatico, estremo Sud e Isole. Nuvolosità a tratti compatta nel resto del Paese, con piogge sparse al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e sulle regioni centrali tirreniche. Quota neve intorno a 1000-1200 metri sulle Alpi centro-occidentali. A inizio giornata presenza di nebbie in graduale sollevamento sulla Val padana orientale e nelle valli interne del Centro. Alla sera piogge in estensione anche alle Venezie. Temperature massime in calo al Nord, in Toscana e in Umbria, in rialzo sulle Isole. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari occidentali.

Le previsioni meteo per giovedì 23 gennaio

Nuvolosità irregolare, con temporanee schiarite anche ampie, su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole. Cielo molto nuvoloso o coperto nel resto del Paese, con piogge sparse, in attenuazione al Nord-Ovest già al mattino e sulle Alpi orientali al pomeriggio. Fenomeni anche moderati fra il Levante ligure e la Toscana. Quota neve in rialzo sulle Alpi, anche oltre i 1400-1700 metri. Alla sera tendenza ad ampi rasserenamenti al Nord-Ovest.

Temperature in generale rialzo: valori sopra la media al Centro-Sud con punte massime leggermente oltre i 20 gradi su Calabria e Isole. Un po’ ventoso per venti meridionali al Centro-Sud.