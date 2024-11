Meteo, nuove perturbazioni da martedì 3 dicembre: dove arriva la pioggia? La tendenza

Nella parte centrale della prossima settimana l’Italia sarà interessata da nuove perturbazioni provenienti dall’Europa nord-occidentale.

Di conseguenza lo scenario meteo si profila piuttosto movimentato, con piogge in vista soprattutto per le regioni centro-meridionali, vento forte e temperature tipiche dell’inizio dell’inverno.

La tendenza meteo da martedì 3 dicembre

Nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 dicembre una debole perturbazione a carattere di fronte freddo sfiorerà i settori alpini portando qualche debole nevicata in montagna. Martedì mattina osserveremo qualche pioggia nel settore del Levante ligure e in seguito saranno possibili dei rovesci sul Lazio, sulla Campania e sulla Sicilia occidentale. Il tempo sarà stabile e in generale asciutto nel resto del Nord, con al più qualche nebbia sulla Pianura Padana in diradamento nel corso del giorno. Le temperature subiranno un contenuto calo sulle regioni centro-settentrionali, mentre risulteranno stabili o in leggero aumento al Sud e sulle Isole maggiori. Venti di Maestrale in rinforzo sulla Sardegna.

Mercoledì, stando agli ultimi aggiornamenti, si svilupperà un vortice di bassa pressione nei pressi dell’Italia centro-meridionale. Le precipitazioni al momento sembrano più probabili sulla Sardegna occidentale, sulle regioni meridionali e sulle Marche. I venti di Maestrale si intensificheranno anche sulla Sicilia e tornerà a soffiare la Bora sull’alto Adriatico, mentre le temperature saranno in generale vicine ai valori tipici della stagione.

Giovedì il vortice ciclonico tenderà ad approfondirsi, spostandosi sul mare Ionio. Di conseguenza sarà possibile un ulteriore peggioramento del tempo sulle regioni meridionali e in Sicilia, accompagnato da vento forte in tutto il Centro-Sud e sulle Isole. Seguite i prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione.