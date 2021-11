Meteo, nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 13 e 14

Venerdì 12 la circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo occidentale comincerà ad allontanarsi verso ovest con conseguente attenuazione dell’instabilità meteo sul nostro Paese. La giornata sarà comunque prevalentemente nuvolosa. Qualche schiarita più ampia ma comunque temporanea sarà possibile nel settore alpino, al Nord-Est, in Puglia e Sardegna. Il rischio di piogge sparse sarà più probabile in Sicilia, nel sud della Calabria, e tra Lazio e nord della Campania. Altrove non ci dovrebbero essere fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo al Sud e in Sardegna; senza grandi variazioni nel resto d’Italia, con valori nel complesso ancora miti per la stagione. La ventilazione sarà in prevalenza debole con residui rinforzi di Tramontana nel ponente ligure e di Scirocco sul Tirreno orientale e basso Ionio.

Nel corso del weekend del 13 e 14 novembre, secondo le attuali proiezioni affette comunque da ampi margini di incertezza, una perturbazione dovrebbe lentamente avvicinarsi da nord. Nella giornata di sabato 13 il richiamo di umidi venti meridionali favorirà la presenza di nuvole su gran parte d’Italia, con il rischio maggiore di deboli piogge isolate nelle zone interne e tirreniche del Centro, tra est Lombardia e Venezie e sulla Puglia.

Domenica 14 dovrebbe arrivare la parte più attiva della perturbazione, con il peggioramento più significativo soprattutto al Nord-Ovest, con fenomeni anche moderati tra Liguria e Piemonte e quota neve in calo fino a 1600-1800 metri nelle Alpi Occidentali. Fenomeni più isolati saranno possibili comunque anche al Nord-Est e in Toscana. Tempo nel complesso migliore al Centro-Sud, dove non mancheranno parziali schiarite, soprattutto al Sud e in Sardegna.

Per quanto riguarda le temperature, la tendenza prevede cali più significativi domenica al Nord-Ovest; altrove prevarranno ancora miti venti meridionali, in attesa di un possibile raffreddamento ad inizio settimana.