Meteo, nuova ondata di caldo africano al via: punte di 40 gradi

Nel corso della prossima settimana al Centro-Sud andrà gradualmente consolidandosi l’Anticiclone nordafricano, garanzia di tempo in prevalenza soleggiato e caldo in aumento. Saranno possibili inizialemtne punte di 40 gradi in Sardetgna e Sicilia. Le regioni settentrionali invece vedranno condizioni più variabili e a tratti instabili per il transito di deboli sistemi nuvolosi.

Tendenza meteo: caldo in aumento e nuova ondata di caldo al via dal weekend del 6-7 luglio

Mercoledì giornata per lo più soleggiata su tutte le regioni possibili rovesci o temporali pomeridiani sparsi sulle Alpi centro-orientali e solo occasionalmente lungo l’Appennino e sulla Puglia. Temperature in lieve aumento.

Giovedì tempo soleggiato in prevalenza, caldo e stabile sulle regioni centro-meridionali, mentre al Nord avremo condizioni di maggiore variabilità, in particolare nella seconda parte della giornata, con lo sviluppo di rovesci o temporali sulle zone alpine. Tra la sera e la notte successiva aumenta la probabilità di qualche temporale anche sulla Val Padana. Temperature in aumento in particolare al Sud e sulle Isole.

Durante il fine settimana del 6-7 luglio probabilmente si assisterà all’espansione verso l’Italia dell’Anticiclone Africano con conseguente fase di tempo più stabile e probabile inizio di un’ondata di caldo a partire della Isole maggiori, dove saranno possibili punte di 40 gradi, e in estensione successiva al resto del Paese.