Meteo, nuova fase di maltempo nel weekend del 13 e 14 novembre

Nel fine settimana del 13 e 14 novembre arriverà sull’Italia una nuova perturbazione (la numero 5 del mese) che, proveniente dall’Atlantico, porterà maltempo soprattutto al Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche, specie nella giornata di domenica, con nevicate copiose sulle Alpi ma a quote ancora relativamente alte, in generale oltre i 1500 metri. Al Centro-Sud si faranno ancora sentire gli effetti del vortice di bassa pressione che da giorni insiste nel Mediterraneo occidentale: il tempo sarà variabile e instabile associato a locali piogge o rovesci. Per quel che riguarda le temperature, la nuova perturbazione causerà anche un generale calo termico al Nord, mentre nel resto d’Italia non sono previste grosse variazioni rispetto a questi ultimi giorni. Nella prima parte della prossima settimana l’alta pressione rimarrà ancora lontana dall’Italia, il nostro paese risentirà infatti degli effetti di un nuovo vortice di bassa pressione lasciatoci in eredità dalla nuova perturbazione in arrivo nelle prossime ore.

Previsioni meteo per sabato 13 novembre

Sabato graduale aumento dalle nuvole al Nord con le prime piogge attese già in mattinata in Liguria, in estensione tra pomeriggio e sera a gran parte delle regioni settentrionali; il peggioramento riguarderà anche la Toscana, con piogge più probabili sui versanti occidentali e costieri. Ampie schiarite in Sardegna e Sicilia, prevalenza di nuvole nel resto del Centro-Sud con locali piogge o rovesci nelle zone interne del Centro e all’estremo Sud.



Temperature in calo al Nord, senza grandi variazioni al Centro-Sud e Isole. Venti per lo più deboli. Un po’ mossi i mari intorno alla Sardegna, il Canale di Sicilia e lo Ionio meridionale; poco mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per domenica 14 novembre

Domenica alternanza tra sole e nuvole al Sud, con poche piogge solo su Campania e Sicilia. Molte nubi altrove: piogge sparse su tutto il Nord, Toscana, Lazio e Sardegna, con neve sulle Alpi oltre 1800 metri. Temperature massime in calo al Nord, Toscana e Sardegna, quasi invariate altrove.