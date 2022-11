Meteo, nubifragio nel Cilento: oggi maltempo al Sud. Lunedì 21 breve tregua, poi Tempesta Autunnale

Le condizioni meteo di oggi, domenica 20, restano condizionate dal passaggio di una perturbazione che porta residuo maltempo sulle regioni del Sud, dove resta attiva l'allerta meteo arancione della Protezione Civile (su Campania - già colpita da forti nubifragi nel Cilento - e Molise). Dopo una breve tregua, martedì 22 si conferma l'arrivo di una Tempesta autunnale, con venti forti, maltempo e tanta neve.

L’autunno si è ripreso in pieno la scena meteorologica con un via vai di perturbazioni, che sono la causa di fasi di maltempo e anche un po’ di freddo consono per la stagione.

La perturbazione (numero 7 del mese) sta transitando sull’Italia, nella prossime ore di questa domenica 20, porterà ancora piogge e temporali soprattutto al Sud e in Sicilia, mentre nel resto del Paese le condizioni meteo saranno nel complesso buone o in miglioramento. L’arrivo di venti più freddi però farà calare quasi dappertutto le temperature, spingendole anche di poco al di sotto dei valori medi stagionali.

Dopo una breve fase di tregua attesa per lunedì 21, già martedì 22 arriverà un’altra e più intensa perturbazione (la n.8 di novembre), accompagnata da piogge diffuse e localmente intense, rischio di nubifragi, neve abbondante sulle Alpi, venti in netta intensificazione con raffiche anche superiori ai 100 km/h e mari agitati.

Le previsioni meteo per domenica 20

Tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord. Nuvole sul resto d’Italia: al mattino piogge sparse su Appennino Centrale, Marche, Basso Lazio, Campania, Salento, Calabria, Sicilia e nord della Sardegna; nel pomeriggio ancora piogge e temporali su Appennino Abruzzese, su tutte le regioni meridionali e le Isole Maggiori.

Temperature massime in diminuzione in gran parte del Paese, con il calo più marcato al Sud e in Sicilia. Giornata ventosa per venti settentrionali al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 21

Al mattino nubi in aumento al Nordovest, Toscana, Calabria e Isole Maggiori, con deboli piogge su tra Calabria e Sicilia tirrenica; prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia. Entro la sera tempo in peggioramento: piogge sparse al Nordovest, Toscana, Lazio e Sardegna, con neve sulle Alpi oltre 1000-1200 metri. Temperature massime in rialzo al Centro e Sardegna, in ulteriore calo invece all’estremo Sud.