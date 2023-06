Meteo, non si placa l'instabilità. Temporali anche da domenica 4 giugno

Così come in questi giorni, anche la giornata di domenica 4 giugno sarà caratterizzata dall’instabilità atmosferica in molti settori del nostro Paese, in particolare su Sardegna e Centro-nord dove si svilupperanno diversi rovesci o temporali.

Tendenza meteo, tempo instabile anche dal 4 giugno e nella settimana successiva

Nel corso di domenica la probabilità di rovesci e temporali sarà più elevata sulla Sardegna ma anche su Marche e Abruzzo e sulle regioni del Nord. Venti deboli e temperature senza grosse variazioni o in lieve aumento al Sud e sulla Sicilia, con valori intorno ai 25 gradi.

Anche l’inizio della prossima settimana stando agli ultimi aggiornamenti sarà caratterizzato dall’instabilità atmosferica su molte regioni italiane. Al momento, dunque, non si intravvede l’arrivo dell’alta pressione e di una fase di stabilità atmosferica e nemmeno ondate di caldo intenso.