Meteo: assenza di piogge e neve fino a Capodanno! Occhio a nebbie e smog

Tempo stabile almeno fino a Capodanno, con assenza di piogge e nevicate, temperature al di sopra della norma e un clima particolarmente mite sulle zone alpine. A queste condizioni “anticicloniche” nei prossimi giorni si aggiungerà il fastidio delle nebbie che dalla serata di San Silvestro (martedì 31) dicembre saranno anche fitte, specialmente in Pianura Padana, nei settori interni tra Toscana e Lazio, sulle coste dell’alto Adriatico e in Salento.

Il primo giorno dell’anno nuovo vedrà anche l’aumento di strati di nuvolosità bassa soprattutto tra Liguria e Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna; poche e deboli le possibili piogge. In base agli ultimi aggiornamenti, un cambiamento della situazione, con il possibile arrivo della prima perturbazione dell’anno sull’Italia, si profila nei giorni seguenti a Capodanno.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 30 dicembre)

Tempo stabile. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e per l’intera giornata. Un po’ di nubi in più sulla Liguria centrale. Temperature in lieve calo nei valori massimi al Nord, altrove valori stazionari. Venti molto deboli, mari calmi.

Le previsioni meteo per martedì 31 dicembre, San Silvestro

Giornata di San Silvestro ancora caratterizzata da tempo stabile e temperature relativamente miti. Al mattino nebbie sul settore centro-orientale della Pianura padano-veneta; qualche banco di nebbia possibile anche su Salento e nei settori interni tra Toscana e Lazio. In giornata sole sulla maggior parte delle regioni, salvo locali nubi basse sulla Liguria.

Dal pomeriggio aumento della nuvolosità anche sulla Sardegna meridionale e lungo le coste tirreniche. Nella notte sviluppo di nebbia anche fitta in pianura Padana, sulle coste dell’alto Adriatico, nei settori interni tra Toscana, Umbria e alto Lazio, e in Salento. Temperature in lieve calo, i valori si riportano vicini alla norma climatica; ancora anomalie in montagna. Venti deboli.