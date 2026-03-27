Meteo: neve, piogge e venti freddi al Centro-Sud. Le previsioni

La depressione che accompagna l’intenso fronte freddo nord atlantico (perturbazione n.9 di marzo), centrata fra il medio e il basso Adriatico, si muove lentamente verso est riuscendo a mantenere attive le intense correnti settentrionali che continueranno a impattare sul medio Adriatico e al Meridione dove insisteranno le precipitazioni fino a sabato 28 marzo, mentre nel resto d’Italia dominerà sempre più la stabilità e le schiarite.

L’aria piuttosto fredda in transito, favorirà ancora nevicate a quote relativamente basse sui rilievi del Centro-Sud, inizialmente fino a 400-600 metri, ma con tendenza a un rialzo nella giornata di sabato. Anche il vento rimarrà protagonista, con raffiche dai quadranti settentrionali fino a intensità di burrasca sui mari centro-meridionali, in graduale indebolimento nel corso del fine settimana. Il clima sarà di stampo invernale in gran parte del Paese, con temperature decisamente sotto la media, in rialzo nel weekend a partire dalle regioni centro-settentrionali.

Domenica delle Palme il vortice instabile dovrebbe allontanarsi definitivamente favorendo il ritorno della stabilità anche al Centro-Sud. Tuttavia, nel frattempo, una debole perturbazione (la n.10) andrà a impattare sull’arco alpino portando solo un temporaneo aumento della nuvolosità senza precipitazioni rilevanti, a parte qualche nevicata nelle Alpi di confine e qualche pioggia in Sardegna.

All’inizio della settimana di Pasqua è probabile l’arrivo una nuova perturbazione nord atlantica trasportata sempre dalle correnti nord-occidentali. Qualora venisse confermato, questo sistema nuvoloso, accompagnato sempre da aria fredda, dovrebbe portare un’altra fase di maltempo e venti intensi più che altro al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 27 marzo

Tempo stabile e soleggiato al Nord-Ovest e inizialmente anche in Sardegna. Prevalenza di nuvole altrove, ma con graduali schiarite nel corso della giornata al nord-Est e nella parte occidentale della Toscana. Piogge insistenti sul medio Adriatico, con neve in Appennino oltre 400-500 metri.

Fenomeni sparsi e più intermittenti, anche a carattere di rovescio o temporale, al Sud e in Sicilia, con nevicate oltre 600-1000 metri. In Sardegna possibili brevi rovesci nel pomeriggio fra le zone interne e il settore meridionale. Temperature decisamente sotto le medie stagionali. Venti settentrionali ancora localmente intensi. Mari molto mossi o agitati, ma con moto ondoso in attenuazione a partire dai bacini settentrionali.

Le previsioni meteo per sabato 28 marzo

Tempo soleggiato al Nord e in Toscana. Cielo parzialmente nuvoloso su Marche, Umbria, Lazio e Sardegna. Nubi più insistenti e compatte nel resto d’Italia, con ancora delle precipitazioni sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Irpinia, Calabria e nord della Sicilia. Limite delle nevicate intorno a 700-1000 metri sui relativi rilievi. Dal pomeriggio schiarite più ampie su Marche, Umbria e Lazio, nubi in aumento all’estremo Nord-Ovest.

Temperature minime piuttosto contenute; massime in rialzo al Centro-Nord: valori ancora sotto la media soprattutto sul medio Adriatico e al Meridione. Venti settentrionali ancora moderati o tesi al Centro-Sud. Poco mossi i mari settentrionali, mossi o molto mossi gli altri bacini.