Meteo: nella settimana di Pasqua torna la primavera. Sole e clima mite

La settimana di Pasqua avrà inizio con un nuovo rinforzo dell'alta pressione che per un paio di giorni garantirà un tempo diffusamente stabile e soleggiato, associato anche a un afflusso di aria mite con temperature quindi in risalita verso valori pienamente primaverili.

In particolare, lunedì 11 aprile in tutta Italia si avrà un cielo sereno o al più poco nuvoloso per il passaggio di qualche modesta e temporanea velatura. Verso sera, venti umidi di Scirocco potranno addensare localmente qualche nuvola in più nell'est e nel sud della Sardegna.

Mercoledì 13 aprile qualche sporadica pioggia possibile in Sardegna: nel weekend di Pasqua si profila al momento tempo stabile e clima mite con l'aggravarsi della siccità al Nord

Martedì 12 aprile non si profila nessun cambiamento di rilievo, salvo un'intensificazione dei venti di Scirocco in Sardegna e nel canale di Sicilia. Questa ventilazione viene richiamata da un'area di bassa pressione che nei giorni successivi tenderà a scivolare dal Mediterraneo occidentale verso l'Algeria.

Il coinvolgimento dell'Italia sarà assolutamente marginale: al momento nuvole consistenti e qualche sporadica pioggia sembrano possibili mercoledì 13 aprile solo sulla Sardegna. Nel resto del Sud e della Sicilia potranno transitare un po' di nuvole perlopiù alte, ma innocue. Anche al Sud si intensificheranno i venti di Scirocco che faranno salire le temperature fino a valori ben oltre le medie, superiori ai 25 gradi sul basso Tirreno. Questa situazione di stabilità, secondo le attuali proiezioni, potrebbe perdurare fino al weekend di Pasqua con assenza, quindi, di piogge significative e conseguente aggravamento della severa siccità nelle regioni del Nord.