Meteo: nel weekend qualche pioggia e sbalzo termico! La tendenza

Nella giornata di sabato 28 settembre, la coda della perturbazione giunta nei giorni precedenti (la n.8) porterà alcune piogge sulle regioni centrali in Campania e nel nord della Puglia. Alle spalle del sistema nuvoloso, gli afflussi di aria più fresca determineranno un primo calo termico al Centro-Nord e in Sardegna, mentre al Sud e sulla Sicilia insisterà ancora la massa d’aria calda che manterrà le temperature su livelli estivi, localmente oltre i 30 gradi. A fine giornata il transito di un nucleo instabile, in concomitanza con l’innesco dei venti di Bora, favorirà lo sviluppo di qualche temporale sulla pianura padana centro-orientale.

Domenica 29 il fronte nuvoloso si allontanerà dall’Italia dopo aver attraversato il meridione nella notte, ma senza causare precipitazioni rilevanti. Nel frattempo l’instabilità, con rovesci e qualche temporale, si concentrerà lungo l’Adriatico dalla Romagna al Gargano, ma tendendo ad attenuarsi già dal pomeriggio. I venti più freddi settentrionali determineranno un generale calo termico, più sensibile sul versante adriatico, al Sud e sulla Sicilia dove si potranno avere diminuzioni fino a 8-10 gradi in meno.

Tra fine settembre e inizio ottobre alta pressione e temperature in rialzo: la tendenza meteo

Da lunedì 30 è molto probabile un graduale rinforzo dell’alta pressione che porterà condizioni di tempo più stabile e un’attenuazione della ventilazione fino almeno a metà settimana. Le temperature resteranno inizialmente sotto la media, ma con tendenza a un aumento da martedì 1 ottobre, con valori che dapprima torneranno nella media per poi salire oltre la norma nei giorni successivi, specialmente al Centro-Sud.