Meteo: verso il weekend con pochi cambiamenti. Occhio alle nebbie

Durante il fine settimana l’alta pressione presente sull’Italia si indebolirà leggermente, ma sulle nostre regioni non giungeranno perturbazioni.

Qualche pioggia isolata potrà verificarsi più che altro sulle isole maggiori a causa dell’aria umida e localmente instabile presente sull’area del Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature oscilleranno attorno ai valori normali per la stagione.

Nel weekend molte nebbie, tempo stabile e qualche pioggia: la tendenza meteo

Dunque, nella mattinata di sabato 9 novembre saranno presenti ancora della nebbie sulla Pianura Padana centro occidentale. Nel resto del Paese si potrà osservare una nuvolosità molto variabile, con spazi soleggiati più ampi al Sud e sulle aree alpine. Possibili rovesci isolati sul settore tirrenico della Sicilia.

Domenica 10 novembre persisterà il rischio di nebbie nella Val Padana, in particolare nelle ore più fredde del giorno. Probabile aumento della nuvolosità in Puglia e sulla Calabria. Molte nubi sulle isole maggiori, accompagnate da possibili rovesci isolati. Sulla base degli ultimi aggiornamenti, nei primi giorni della prossima settimana si profila un contenuto calo delle temperature. La probabilità di piogge resterà più alta in Sicilia e nell’estremo sud del Paese.