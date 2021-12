Nel weekend del 18 e 19 dicembre su gran parte del Centro-Nord e in Sardegna insisterà l’alta pressione, che garantirà ancora condizioni meteo stabili e asciutte, ma con elevata probabilità di formazione di nebbie o strati nuvolosi bassi in pianura Padana, persistenti anche durante le ore centrali del giorno soprattutto lungo la sua fascia centrale. Le regioni del Sud, invece, saranno raggiunte da un nucleo di aria molto fredda e leggermente instabile proveniente dai Balcani, che nella giornata odierna determinerà una nuvolosità irregolare accompagnata anche da isolate precipitazioni, con neve sui rilievi a quote anche sotto i 1000 metri, ma comunque in miglioramento nel corso di domenica.

All’inizio della prossima settimana il tempo sarà ancora in gran parte stabile e asciutto, ma caratterizzato dal transito di una massa d’aria molto fredda il cui nucleo più gelido invaderà l’Europa dell’est e i Balcani, ma che riuscirà a lambire anche le nostre regioni settentrionali e orientali dove si avrà un temporaneo calo termico.

A partire da metà settimana fino almeno al weekend di Natale e S. Stefano sembra probabile un cambio radicale dello scenario meteo che vedrà l’instaurarsi di correnti umide e miti atlantiche che saranno causa di tempo variabile, a tratti perturbato, e temperature che risaliranno diffusamente al di sopra della media, specialmente al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per sabato 18

Nuvolosità sparsa e irregolare su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia, con qualche pioggia in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale; quota neve dai 600 ai 1000 metri sui relativi rilievi. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello, ma con nebbie e strati bassi sulla pianura padano-veneta, solo in parziale diradamento nel pomeriggio.

Temperature massime quasi ovunque in calo, più sensibile al Sud dove i forti venti settentrionali accentueranno la sensazione di freddo. Mari: mossi o molto mossi il medio-basso Adriatico, il Tirreno occidentale e meridionale, e il Canale di Sicilia; in prevalenza poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per domenica 19

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Da segnalare la presenza di nebbie estese o strati nuvolosi bassi nelle pianure del Nord, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno, e degli innocui annuvolamenti al Sud e, in serata, anche fra Liguria e Toscana.

Temperature minime in leggero calo con valori localmente sottozero al Nord; massime senza grandi variazioni, piuttosto contenute nelle aree più nebbiose del Nord. Ancora un po’ ventoso per venti da nord o nord-ovest al Sud, sulla Sicilia e sul medio Adriatico.