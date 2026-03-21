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Meteo, nel weekend fronte instabile: le previsioni

Aumenta l'instabilità a partire dal Nord, in estensione poi al Centro-sud. Temperature sotto le medie stagionali. Le previsioni meteo del 21-22 marzo
Previsione21 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione21 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Nel fine settimana un fronte instabile associato ad una debole circolazione di bassa pressione in quota (perturbazione n. 8 di marzo) in arrivo dell’Europa orientale raggiungerà l’Italia portando ad un aumento dell’instabilità: sabato al Nord e domenica localmente anche al Centro-Sud. Le temperature resteranno sotto i valori normali in gran parte del Paese dando origine a un esordio della primavera astronomica un po’ sotto tono. Lunedì il fronte instabile interesserà le regioni centro-meridionali mentre al Nord tornerà il bel tempo e il sole. L’evoluzione successiva resta incerta, al momento l’evoluzione più probabile vede, dopo una tregua martedì, un nuovo possibile peggioramento tra mercoledì e giovedì: una perturbazione nord-atlantica (la n. 9 del mese) potrebbe scivolare lungo tutta la Penisola a partire dal Nord Italia. Da martedì è previsto un temporaneo rialzo termico.

Previsioni meteo per oggi, sabato 21 marzo

Sull’Italia la giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità irregolare e variabile, alternata quindi a schiarite localmente anche ampie. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine e prealpine del Triveneto in estensione in serata ai settori di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta; le precipitazioni saranno nevose oltre i 1200-1300 metri di quota. Locali fenomeni in sviluppo anche sull’Appennino tra Liguria di Levante, Emilia occidentale e alta Toscana. Non si escludono locali piogge nelle fasce pedemontane di Veneto e Lombardia, e sulle pianure piemontesi entro sera. Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo nelle regioni settentrionali. Venti dai quadranti settentrionali, in prevalenza deboli salvo ancora locali moderati rinforzi. Mari per lo più poco mossi.

Previsioni meteo per domenica 22 marzo

Durante la notte le precipitazioni tenderanno a diffondersi sul Nord-Ovest, tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e settore alpino. Al mattino piogge e nevicate insisteranno sugli stessi settori del Nord-ovest, mentre non si esclude qualche locale pioggia anche sulla Sicilia orientale. Nel pomeriggio, mentre al Nord-Ovest le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi entro sera, l’instabilità si sposterà verso le aree interne del Centro-Sud, con rovesci sparsi, in particolare tra Calabria e Sicilia. In serata ancora rischio rovesci tra Calabria e Sicilia e le ultime nevicate sulle Alpi occidentali. Temperature massime in calo, anche sensibile al Nord-ovest con valori inferiori alla norma climatica. Venti da nordest, deboli o al più moderati.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 21 Marzo ore 14:56

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