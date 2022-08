Meteo: nel weekend del 6-7 agosto Italia divisa tra caldo intenso e violenti temporali. Alto il rischio grandine, ecco dove

Sabato 6 agosto per gran parte dell'Italia il caldo africano sarà ancora protagonista assoluto della scena meteo, con la quinta ondata di calore di questa stagione che non molla la presa. In particolare, la calura raggiungerà l'apice al Centro-Sud, con valori diffusamente intorno ai 35 gradi ma punte massime che potranno spingersi verso i 38°C, con il rischio anche di sfiorare la soglia dei 40 gradi nelle zone più bollenti.

Le regioni settentrionali - e in parte anche quelle centrali - vanno incontro a uno scenario meteo diverso nel corso del weekend. Un fronte temporalesco proveniente dall'Europa centrale porterà fenomeni localmente anche violenti e possibili grandinate soprattutto tra la fine di sabato e la giornata di domenica 7 agosto.

L'ondata di caldo si chiuderà anche al Centro-Sud all'inizio della prossima settimana, accompagnata da un aumento dell'instabilità atmosferica.

Le previsioni meteo per sabato 6 agosto

In mattinata aumento delle nubi nel settore montuoso del Triveneto, associate ai primi locali rovesci tra il nord del Veneto e il Friuli. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo attorno ai rilievi in genere, con temporali più probabili su quelli del Nord; più occasionalmente lungo la dorsale appenninica, nelle zone interne della Toscana e sulla valle padana. Quest’ultima verrà coinvolta in modo più diffuso tra la sera e la notte, con fenomeni localmente violenti. Altrove tempo in prevalenza soleggiato.

Temperature massime in lieve calo al Nord. Valori per lo più compresi tra 31 e 36 gradi, ma con punte di 37-39 gradi nelle zone interne e tirreniche del Centro. Tra le città più calde troviamo Firenze, che raggiungerà almeno i 38 gradi nelle ore più bollenti della giornata. Caldo anche a Roma, con una massima prevista di 35 gradi, e a Bologna (36°C). Si respira un po' di più a Milano e in altre città del Nord: 32 gradi la massima prevista nel capoluogo lombardo, 33 a Venezia, 30 a Torino.

Venti deboli, salvo rinforzi da nord-est sull’alto Adriatico e nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 7 agosto

Domenica diffusa fase temporalesca, tra la notte e il mattino, sulle regioni settentrionali, con fenomeni in qualche caso violenti, associati a grandine. A metà giornata rovesci e temporali saranno più probabili attorno ai rilievi del Nord e sulle pianure adiacenti del Piemonte, della Lombardia e dell’Emilia; in forma isolata anche lungo la dorsale appenninica, nelle aree interne delle regioni tirreniche e delle Isole maggiori. Per il resto tempo in prevalenza soleggiato.

Temperature massime in calo di 5-7 gradi al Nord, in forma più lieve anche su Toscana, Umbria e regioni centrali adriatiche. Caldo ancora intenso altrove, con punte fino a 36-38 gradi.

Venti settentrionali in rinforzo sul mare Adriatico e lungo le coste limitrofe, con aumento del moto ondoso; forti raffiche nelle aree temporalesche.