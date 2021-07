Nuovo peggioramento meteo alle porte: nel corso di sabato 31 si avvicinerà una perturbazione che a fine giornata porterà numerosi rovesci e temporali sulle regioni settentrionali. Al Centro-Sud e Isole invece anche sabato avremo prevalenza di tempo soleggiato e caldo afoso intenso, specie nelle regioni meridionali.

Domenica 1 agosto al Nord ancora molta instabilità, che coinvolgerà anche parte del Centro, mentre al Sud insisteranno tempo soleggiato e caldo afoso intenso. Nelle regioni meridionali l’ondata di caldo continuerà anche nei primi giorni della prossima settimana.

Le previsioni meteo per sabato 31 luglio

Al mattino nuvole e qualche temporale sulle Alpi, in generale bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvolosità su gran parte del Nord, con temporali sparsi sulle Alpi e locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto; sempre bello altrove. In serata rovesci e temporali sparsi su quasi tutte le regioni settentrionali a eccezione di Emilia e Romagna.

Temperature massime in generale stazionarie o in lieve calo, ancora nel complesso elevate, specie al Sud dove il caldo afoso sarà davvero intenso.

Le previsioni meteo per domenica 1 agosto

Cielo nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno tutte le regioni. Tra sole e nuvole nelle regioni centrali e Sardegna, con isolati rovesci e temporali sulle zone interne del Centro. In generale soleggiato al Sud.

Temperature massime in calo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna; caldo in ulteriore aumento invece al Sud, con punte oltre 40 gradi soprattutto in Puglia e Sicilia.