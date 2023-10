Meteo, nel weekend del 28-29 ottobre pausa dal maltempo

Un po’ di sole, poche piogge al Nord e caldo ancora anomalo al Sud: questi gli ingredienti principali del tempo atteso sull’Italia nell’ultimo weekend di ottobre, durante il quale il via vai di perturbazioni atlantiche di questi giorni si prenderà una pausa.

Nel fine settimana non mancheranno gli spazi soleggiati, mentre le temperature si manterranno per lo più oltre la norma, soprattutto sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole dove si potranno localmente ancora superare i 25 gradi.

Domenica 29 al Nord e sull’alta Toscana si osserveranno i primi segnali di un cambiamento con alcune precipitazioni nella seconda parte della giornata.

Tra lunedì 30 e martedì 31, infatti, si conferma il passaggio dell’ultima intensa perturbazione di ottobre (la n.9) con obiettivo soprattutto il Centro-Nord dove sarà elevato il rischio di gravi criticità.

Anche l’inizio di novembre si profila molto piovoso, con altre perturbazioni dirette verso l’Italia. La n.1 del mese sulle regioni meridionali tra mercoledì e giovedì. La n.2, molto più attiva, tra giovedì e sabato su tutto il Paese. Le temperature saranno altalenanti: in sensibile aumento a inizio settimana al Centro-Sud, in successiva generale diminuzione per l’ingresso di aria più fresca da ovest.

Le previsioni meteo per sabato 28 ottobre

Tempo in parte soleggiato sulla maggioranza delle regioni, con un cielo tra il velato e il parzialmente nuvoloso. Gli annuvolamenti saranno più probabili e diffusi su Liguria di levante, pianure di Nord-Est, in Umbria, sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia, ma senza piogge di rilievo. All’alba foschie dense e nebbie a banchi sulla valle padana.

Temperature minime in calo. Massime in lieve generale flessione, fin verso i 26-27 gradi nei settori ionici e sulla Sicilia, anche oltre sull’Isola. Venti moderati o tesi sud-occidentali su mari e regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 29 ottobre

Su Emilia orientale e Romagna cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel resto del Nord e sull’alta Toscana nubi in rapido addensamento sin dal mattino, con un cielo fino a molto nuvoloso o coperto e con alcune precipitazioni sparse, più probabili nella seconda parte della giornata su Liguria, Lombardia e Triveneto. Nel resto del Paese tempo soleggiato, salvo alcuni modesti annuvolamenti su Campania, Lazio e Umbria.

Temperature massime in calo al Nord; in lieve aumento altrove, con punte oltre 25 gradi su medio Adriatico, Sud e Isole. Venti moderati meridionali sui mari di ponente, regioni centrali e alto Adriatico.