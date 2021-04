Meteo, nel weekend del 17-18 aprile rialzo delle temperature

Dopo una settimana con aria piuttosto fredda sull'Italia e temperature sotto le medie stagionali, a partire dal weekend del 17-18 aprile i valori tenderanno ad aumentare, riportandosi più in linea con la stagione primaverile.

Nel weekend del 17-18 aprile temperature in aumento: la tendenza meteo

Venerdì 16 aprile prevarrà il sole al Centro-nord, mentre in Sardegna il cielo sarà molto nuvoloso con rischio di piogge intense soprattutto nel sud dell’isola. Qualche nube in più anche al Sud e sulla Sicilia. Al mattino deboli nevicate sulle Alpi piemontesi. Deboli piogge isolate nel nord della Sicilia e della Calabria e sulla Basilicata. In serata qualche pioggia sul Salento. Temperature massime in calo sulla Sardegna e in lieve aumento al Centro-nord ma con valori ancora sotto le medie stagionali. Venti tesi sulle Isole con rinforzi nel sud della Sicilia. Mari molto mossi intorno alle Isole fino ad agitati il basso Ionio e i Canali delle Isole.

La tendenza meteo per il weekend del 17-18 aprile rivela al momento alcuni margini di incertezza. Secondo gli aggiornamenti, sul Mediterraneo occidentale potrebbe prendere forma un vortice di bassa pressione che dovrebbe determinare un graduale peggioramento del tempo più incisivo al Sud e sulla Sicilia. Al Nord la situazione sarà più stabile ma solo in parte soleggiata. Le temperature tenderanno ad aumentare soprattutto a partire da domenica, riportandosi più vicine alle medie stagionali.